РФ хочет отбить позиции на юге: Сырский рассказал об успешных контратаках ВСУ

Командующий Сухопутных войск ВСУ заявил, что украинские солдаты применяют тактику "активной обороны".

https://glavred.info/ukraine/rf-hoche-vidbiti-poziciji-na-pivdni-cirskiy-rozpoviv-pro-nastup-zsu-10533485.html Ссылка скопирована

Сырский рассказал о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: 17 отдельная танковая Криворожская бригада, t.me/osirskiy

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия пытается вернуть утраченные позиции на юге Украины, а именно в Херсонской и Запорожской областях.

"Россия надеется отвоевать утраченные позиции на юге Херсонской и Запорожской областей, а украинские войска проводят небольшие контратаки в рамках так называемой "активной обороны", - сообщил Сырский в интервью изданию Reuters.

Он заявил, что украинские солдаты применяют тактику "активной обороны": не дают противнику покоя, ища возможности нанести удар и сами пытаются перехватить инициативу.

видео дня

Что касается РФ, то враг пытается перехватить инициативу накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Их основной целью является установление полного контроля над промышленным регионом Донбасса.

Командующий рассказал, что сейчас бои с обеих сторон ведутся в меньших масштабах. Это необходимо для того, чтобы сохранить боеприпасы и людей. Вероятно, Россия также научилась реагировать и предотвращать потери.

"Наступления на уровне батальона - это большая редкость", - отметил Сырский, добавив, что более широкое использование беспилотников заставило изменить тактику.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что в ВСУ рассказали о самых горячих направлениях на фронте. Среднесуточное количество боестолкновений держится на уровне около 50 уже неделю. Также вчера враг совершил два ракетных удара и 715 артобстрелов.

Россияне жестоко атакуют химическим оружием позиции ВСУ. Генштаб Украины сообщил, что с начала полномасштабного вторжения российские войска применяли химическое оружие 626 раз, в 2024 году - по меньшей мере 51 раз.

Враг нацелился на захват важного города. По словам офицера 26-й артиллерийской бригады, россияне на Бахмутском направлении сконцентрировали 80 тысяч военнослужащих для захвата города времен Яр Донецкой области.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.