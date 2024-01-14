Собрали 80 тысяч солдат: враг нацелился на захват важного города - офицер ВСУ

Оккупанты не прекращают своих попыток захвата украинских территорий, особенно активно действуют в Донецкой области, сосредоточив внимание на направлении города Часов Яр. Об этом сообщил офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире национального телемарафона.
Калашников также отметил, что в последние дни количество вражеских атак на Бахмутском направлении уменьшилось. В районах Андреевки и Клещеевки враг использовал пехоту для штурма, но безуспешно. Сейчас враг перегруппировывается, но артиллерия продолжает огневую поддержку круглосуточно.
Однако оккупанты не остановились и планируют продолжить наступление. По словам Калашникова, основной удар россияне направили на Часов Яр.
"Они будут пытаться давить, просто давить. Это подтверждает то, что они усилили здесь группировку - на сегодня она составляет 80 тысяч. Сюда они бросили основные силы добровольного штурмового корпуса. Можем сказать, что они будут пытаться нас продавить", - заявил Калашников.
Он добавил, что оккупанты пытаются атаковать малыми штурмовыми пехотными группами. Однако они не могут пройти украинские линии обороны, поэтому враг не имеет продвижений, а лишь несет немалые потери.
Война в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный объявил о своем визите в зоны ответственности двух оперативно-стратегических группировок войск. Залужный провел несколько дней в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Таврия" и "Одесса" вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой.
Пресс-секретарь Наталья Гуменюк из Сил обороны юга Украины сообщила, что российские оккупанты сосредоточили свои силы на крынках в Херсонской области и пытаются вытеснить оттуда украинские войска.
Всем известно, насколько война истощила всех украинцев, но больше всего она влияет на тех, кто защищает нашу страну. Украинским защитникам не хватает боеприпасов, особенно в условиях численного превосходства российских войск. об этом сообщил военный эксперт и старший научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги Майкл Кофман.
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