Названо условие, при котором Украина сможет вернуть инициативу в войне с РФ

Военный эксперт Майкл Кофман рассказал, что необходимо Украине для возвращения себе военной инициативы.

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Условие, при котором Украина сможет вернуть инициативу в войне с РФ / коллаж: Главред, фото: 56 ОММБ

Ни для кого не секрет, как много сил забрала война у всех украинцев, однако больше всего она влияет на тех, кто за неё воюет. Украинским защитникам не хватает боеприпасов, в то время, как россияне "давят" превосходством в численности. Об этом сообщил военный эксперт, старший научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги Майкл Кофман.

Кадровый голод

По словам эксперта, одна из самый главных проблем Сил обороны Украины - кадровый голод. Он утверждает, что опустевшие ряды бойцов за Украину пополняются за счет мобилизации старших поколений или призывников, которые плохо обучены.

Дефицит боеприпасов

Второй проблемой в NYT называют нехватку боеприпасов. Однако даже те, что есть - неакутальны. Например, кассетные американские боеприпасы. Российские войска уже поменяли тактику штурмовых операций и улучшили фортификационные сооружения. При этом, на Западе уже нет прежней борьбы за вооружение украинского войска.

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Перспективы - мрачные

Кофман допускает нерадужные перспективы для Украины. Помощь уже не гарантируется, контрнаступление не прошло, а российские войска активно штурмуют Восток Украины.

"У Кремля всего больше: больше людей, боеприпасов и техники. И они не останавливаются, несмотря на растущее число раненых и погибших", — эксперт привел в пример слова украинских военных.

Как Украине вернуть себе инициативу на фронте

Эксперт утверждает, что война даже при подобном преимуществе России не заходит в тупик и называть её такой не совсем верно. Всё дело в том, что ни Украина, ни Россия не отличилась тактикой, которая привела бы к прорыву на линии фронта. По его словам, всё может решиться в 2024 году в зависимости от того, что будет происходить конкретно на поле боя.

Майкл Кофман ограничивается двумя сценариями окончания войны:

Украина вернет преимущество к 2025 году

Украина будет проигрыват войну без достаточной помощи

"Вместо этого (тактики, которая привела бы к прорыву на поле боя одной из двух сторон,-ред.) это был смертельный танец небольших технологических достижений с обеих сторон, которые еще не переломили ситуацию, в результате чего конфликт выглядит как модернизированная версия Западного фронта Первой мировой войны: чистая масса против массы", — резюмировал военный эксперт.

Ситуация на фронте в Украине

Напомним, российские оккупанты не смогли достичь тех целей, которые они ставили перед собой в последние месяцы. Сейчас захватчики частично наступают на некоторых частях востока, там продолжаются ожесточенные бои. Об этом рассказал командующий Сухопутных сил Украины Александр Сырский.

Также, военный аналитик, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, что на Восточном фронте сейчас ситуация обострена. Российские захватчики пытаются сделать все, чтобы одержать хотя бы маленькую победу.

В это же время, в Мариупольском городском совете сообщили, что россияне пытаются проложить железную дорогу из временно оккупированного Мариуполя в Ростов-на-Дону. Оккупанты планируют упростить военную логистику и уменьшить зависимость армии РФ от Крымского моста.

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