"Мы постоянно контратакуем": Сырский рассказал о ситуации на фронте

Украинские военные не просто сидят в обороне, а постоянно контратакуют. Сейчас оккупанты частично наступают на некоторых частях востока, там ожесточенные бои.

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Сырский рассказал о ситуации на фронте/ коллаж: Главред, фото: Telegram Сырский, командование Объединенных сил ВСУ

Российские оккупанты не смогли достичь тех целей, которые они ставили перед собой в последние месяцы. Сейчас захватчики частично наступают на некоторых частях востока, там продолжаются ожесточенные бои.

Об этом рассказал командующий Сухопутных сил Украины Александр Сырский, пишет Reuters. Он описал текущую ситуацию на фронте.

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Сырский отметил, что прошлым летом Украина осуществила большое контрнаступление, но во время него не удалось достичь значительного прорыва отчасти потому, что оккупанты на востоке и юге нашего государства окопались траншеями и другими оборонительными линиями. Сейчас российские захватчики частично наступают кое-где на востоке Украины, там происходят тяжелые бои.

Он отметил, что российская оккупационная армия осуществляет непрерывные атаки на нескольких участках фронта, а защитники Украины контратакуют.

"Это активная оборона, когда мы не просто сидим в обороне, а постоянно контратакуем, а на некоторых направлениях переходим в наступление", – отметил Сырский

В ответ на вопрос, может ли произойти в этой войне перелом в пользу Украины, командующий Сухопутных сил отметил, что это возможно.

"Я думаю, что шансы есть всегда. Их нужно только найти и использовать", – сказал он.

Также Сырский добавил, что российские оккупанты не могли построить такую оборону, которая была бы надежной на всех участках фронта. По его словам, всегда будут слабые места из-за ландшафта и других факторов.

Война в Украине

Напомним, РФ усилила ракетные удары по Украине – в разведке Эстонии назвали причину. Удары по аэродромам свидетельствуют о том, что ВС РФ считают для себя опасным появление западных истребителей F-16 в арсенале Вооруженных сил Украины.

Раньше капитан сказал, когда Украина может начать наступать. Сейчас нам не хватает оружия. Ситуация может измениться, когда закончатся политические баталии в Европе и США и последует реальная активная военная помощь Украине, отметил первый заместитель председателя Союза офицеров Украины, капитан первого ранга Евгений Лупаков.

Также ранее сообщалось, у РФ есть ресурсы, которые позволяют поддерживать войну еще минимум 2 года. Надо не только внедрять новые пакеты санкций, но и перекрыть России возможности обходить ограничения. Также нужна конфискация и передача Украине активов РФ, отметил, председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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