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"Тогда движение на фронте станет реальным": капитан сказал, когда Украина сможет наступать

Алёна Воронина
13 января 2024, 10:30
Сейчас нам не хватает оружия. Ситуация может измениться, когда закончатся политические баталии в Европе и США и последует активная военная помощь Украине.
Украинские военные
Капитан сказал, когда Украина может начать наступать/ коллаж: Главред, фото: 17 отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, 53 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Сейчас события на фронте развиваются в положительном для Украины векторе, однако очень не хватает оружия. Эффективное наступление украинской армии может стать реальным тогда, когда закончатся политические баталии в Европе и США и будет предоставляться реальная активная военная помощь Украине.

Такое мнение высказал первый заместитель председателя Союза офицеров Украины, капитан первого ранга Евгений Лупаков, сообщает OBOZ.UA.

"События однозначно развиваются в положительном для нас векторе, но очень и очень тяжело и очень кровопролитно для нас, для наших защитников, поскольку не хватает оружия. Оружие – это самое главное, чего сегодня не хватает нашим защитникам", – подчеркнул Лупаков.

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Он отметил, что у защитников Украины нет достаточного количества снарядов, ракет, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и т.п. Из-за недостатка вооружения военным очень трудно воевать, говорит капитан.

"Практически люди лишены возможности нормально воевать. И это самая большая проблема. Ну и с мобилизацией у нас, к сожалению, есть проблемы, с некомплектностью. Было бы у нас нормальное количество людей в армии, достаточно оружия, мы бы уже давно вышли не только на границы 1991 года, но и на границы 1918 года. Это наши истинные границы, о которых никто почему-то не хочет говорить", – отметил он.

Также он подчеркнул, что для Украины будет невыгодной ситуация, если линия фронта будет оставаться неподвижной и украинские военные просто будут обороняться, но не двигаться вперед. Лупаков отметил, что всё равно нужно проводить наступление, ведь если дать стране-агрессору России время, то она накопит силы и будет наступать сильнее.

"Это что-то вроде 1941-42 годов. Два года отступали, но накапливали силу, накапливали оружие от своих союзников, а затем перешли в контрнаступление и закончили войну победой в Берлине. Итак, сегодня нельзя говорить только об обороне. Даже активная оборона предполагает наступление, а для наступления нужны люди, оружие и желание", – сказал капитан первого ранга.

По его словам, украинские силы будут иметь возможность пойти в активное наступление, когда наша страна будет получать активную военную помощь.

"Я думаю, как только закончатся политические баталии в Европе и США и пойдет реальная активная военная помощь Украине, эффективное наступление украинской армии также станет реальным", – отметил Лупаков.

Война в Украине

Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина нуждается в большем количестве авиации от союзников. Он отметил, что штурмовики A-10 Thunderbolt смогут поддержать сухопутные войска в борьбе с российскими оккупантами.

Также раньше в ВСУ рассказали о вероятных планах РФ. Начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо прокомментировал информацию о вероятном наступлении оккупантов РФ на Харьков. По его словам, приведенные The Telegraph данные – скорее всего, просто вброс.

Напомним, РФ усилила ракетные удары по Украине – в разведке Эстонии назвали причину. Удары по аэродромам свидетельствуют о том, что ВС РФ считают для себя опасным появление западных истребителей F-16 в арсенале Вооруженных сил Украины.

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война в Украине ВСУ вторжение России
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