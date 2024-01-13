Ударный кулак для атаки на Харьков: в ВСУ рассказали о вероятных планах РФ

Начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо прокомментировал информацию о вероятном наступлении оккупантов РФ на Харьков.
По его словам, приведенные The Telegraph данные – скорее всего, просто вброс. Об этом он сказал в эфире информационного марафона.
"Война продолжается сейчас практически в онлайн-режиме, и для того, чтобы подготовить какой-то "ударный кулак", нужно провести ряд мероприятий. Незаметно это сделать практически невозможно", – объяснил он.
Украинский военный говорит, что на Купянском направлении россияне активно наступают еще с октября, однако не имеют успеха. Силы обороны сдерживают оккупантов и держат ситуацию под контролем.
"Поводов для переживаний местного населения нет, ситуация контролируется. Пока мы видим, что это все-таки больше был информационный "вброс", – добавил Фитьо.
Война в Украине
Ранее генерал ВСУ назвал опасное направление. Противник продолжает наступать на нескольких направлениях, предупредил Александр Сырский.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Купянск и Угледар в опасности. Российские захватчики вскоре могут организовать новый массированный штурм украинских позиций.
Как ранее сообщалось, защитникам Украины удалось частично продвинуться возле Вербового Запорожской области. Украинские воины отбили у российских оккупантов полкилометра территории. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что украинские военные отражают атаки врага на этом направлении.
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