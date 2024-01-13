Ударный кулак для атаки на Харьков: в ВСУ рассказали о вероятных планах РФ

Силы обороны сдерживают оккупантов и держат ситуацию под контролем, подчеркнул Владимир Фитьо.

https://glavred.info/ukraine/udarnyy-kulak-dlya-ataki-na-harkov-v-vsu-rasskazali-o-veroyatnyh-planah-rf-10532849.html Ссылка скопирована

ВСУ сдерживают атаки оккупантов / Коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо прокомментировал информацию о вероятном наступлении оккупантов РФ на Харьков.

По его словам, приведенные The Telegraph данные – скорее всего, просто вброс. Об этом он сказал в эфире информационного марафона.

"Война продолжается сейчас практически в онлайн-режиме, и для того, чтобы подготовить какой-то "ударный кулак", нужно провести ряд мероприятий. Незаметно это сделать практически невозможно", – объяснил он.

видео дня

Украинский военный говорит, что на Купянском направлении россияне активно наступают еще с октября, однако не имеют успеха. Силы обороны сдерживают оккупантов и держат ситуацию под контролем.

"Поводов для переживаний местного населения нет, ситуация контролируется. Пока мы видим, что это все-таки больше был информационный "вброс", – добавил Фитьо.

Война в Украине

Ранее генерал ВСУ назвал опасное направление. Противник продолжает наступать на нескольких направлениях, предупредил Александр Сырский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Купянск и Угледар в опасности. Российские захватчики вскоре могут организовать новый массированный штурм украинских позиций.

Как ранее сообщалось, защитникам Украины удалось частично продвинуться возле Вербового Запорожской области. Украинские воины отбили у российских оккупантов полкилометра территории. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что украинские военные отражают атаки врага на этом направлении.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.