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ВСУ продвинулись возле Вербового: удалось отбить часть территории

Алёна Воронина
12 января 2024, 14:59
Украинские военные отражают атаки оккупантов на Запорожском направлении. Возле Вербового удалось отбить полкилометра территории.
Украинские военные
ВСУ отвоевали у захватчиков полкилометра территории возле Вербового/ коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ

Защитникам Украины удалось частично продвинуться возле ВербовогоЗапорожской области. Украинские воины отбили у российских оккупантов полкилометра территории.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram. Он отметил, что украинские военные отражают атаки врага на этом направлении.

"На Запорожском направлении силы обороны отражают вражеские атаки. Неподалеку от Вербового отвоевано у врага полкилометра территории", – сообщил Федоров.

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Также он призвал украинцев помогать нашей армии, ведь нашим защитникам приходится воевать в очень сложных условиях.

"Наши воины противостоят российской армии в сверхсложных условиях. Помним об этом и максимально помогаем ВСУ", – подчеркнул Федоров.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что в РФ проблемы со штурмами – на левобережье Херсонщины стягивают пехотинцев и десантников. Страна-агрессор Россия перебросила на левобережье Днепра на Херсонщине больше морских пехотинцев и десантников.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас ни Украина, ни РФ не могут идти в наступление. Он объяснил это интенсивностью применения беспилотников обеими сторонами и плотностью минных полей, которой не фиксировали со времен Второй мировой войны.

Напомним, в Белом доме заявили, что Украина остро нуждается в помощи США, но она пока "на паузе". Атаки российских оккупантов по Украине лишь усиливаются. Потребность в предоставлении украинцам помощи является очень острой, особенно зимой. Поэтому помощь нужно восстановить, подчеркнул координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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война в Украине Запорожская область вторжение России
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