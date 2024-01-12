В РФ проблемы со штурмами: на левобережье Херсонщины стягивают пехотинцев и десантников

Страна-агрессор Россия перебросила на левобережье Днепра на Херсонщине больше морских пехотинцев и десантников.

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РФ стягивает на Херсонщину пехотинцев и десантников/ коллаж: Главред, фото: 11 отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, минобороны РФ

Российские оккупанты отказываются идти на штурм позиций Вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Такие штурмы захватчики совершают "просто в лоб", то есть без соответствующей поддержки техники. Поэтому во время таких операций оккупанты несут масштабные потери. Об этом рассказала пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Она отметила, что на левобережье Днепра в Херсонской области уменьшилось количество российских подразделений типа "шторм Z". Но страна-агрессор Россия перебросила туда больше морских пехотинцев и десантников.

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"Из-за ухудшения погодных условий враг сократил наземные штурмы. За прошедшие сутки ВСУ отбили все три штурма, оккупанты вернулись на свои позиции", – сказала Гуменюк.

Ранее Гуменюк сообщала, что на левом берегу Днепра в Херсонской области в штурмы идут элитные российские войска, потому что подразделения "Шторм-Z" не оправдали ожиданий.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие шагов на фронте. По словам Зеленского, ситуация на фронте в Украине очень сложная, Вооруженным силам не хватает оружия, а россияне контролируют воздух.

Также сообщалось, что ВСУ контратаковали восточнее Купянска и освободили 1,7 кв. км территории. Позиционные бои продолжались под Бахмутом, в районе Авдеевки и вблизи Старомайорского.

Напомним, военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко назвал сроки, когда Путин может прибегнуть к еще большей эскалации. Важно как можно быстрее принять новый законопроект о мобилизации, чтобы обеспечить новые силы на фронте, сказал он.

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