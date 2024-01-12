В РФ проблемы со штурмами: на левобережье Херсонщины стягивают пехотинцев и десантников

Российские оккупанты отказываются идти на штурм позиций Вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Такие штурмы захватчики совершают "просто в лоб", то есть без соответствующей поддержки техники. Поэтому во время таких операций оккупанты несут масштабные потери. Об этом рассказала пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.
Она отметила, что на левобережье Днепра в Херсонской области уменьшилось количество российских подразделений типа "шторм Z". Но страна-агрессор Россия перебросила туда больше морских пехотинцев и десантников.
"Из-за ухудшения погодных условий враг сократил наземные штурмы. За прошедшие сутки ВСУ отбили все три штурма, оккупанты вернулись на свои позиции", – сказала Гуменюк.
Ранее Гуменюк сообщала, что на левом берегу Днепра в Херсонской области в штурмы идут элитные российские войска, потому что подразделения "Шторм-Z" не оправдали ожиданий.
Кто такая Наталья Гуменюк
Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.
Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие шагов на фронте. По словам Зеленского, ситуация на фронте в Украине очень сложная, Вооруженным силам не хватает оружия, а россияне контролируют воздух.
Также сообщалось, что ВСУ контратаковали восточнее Купянска и освободили 1,7 кв. км территории. Позиционные бои продолжались под Бахмутом, в районе Авдеевки и вблизи Старомайорского.
Напомним, военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко назвал сроки, когда Путин может прибегнуть к еще большей эскалации. Важно как можно быстрее принять новый законопроект о мобилизации, чтобы обеспечить новые силы на фронте, сказал он.
Читайте также:
- Сын плакал весь вечер: украинский военный вернулся из почти 2-летнего плена
- ВСУ контратаковали восточнее Купянска и освободили 1,7 кв. км территории - ISW
- Новая война: США и Британия ударили по объектам хуситов в Йемене-что известно