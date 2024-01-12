Сын плакал весь вечер: украинский военный вернулся из почти 2-летнего плена

Родные мужчины не слышали голос своего защитника с 3 апреля 2022 года, тогда он попал в российский плен в Мариуполе.

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Из российского плена вернулся военный, которого ждали двое детей / коллаж: Главред, фото: Архив семьи Решетник, t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский военный Остап Решетник почти 2 года пробыл в российском плену. Когда он вернулся в Украину, то сын не мог перестать плакать в ожидании звонка от папы. Его жена рассказала о возвращении возлюбленного из плена сообщает Эспрессо.

Остап был в войске еще с 2009 года. Он работал в санэпидемслужбе, обеспечивал безопасность людей, обрабатывал помещения от грызунов и насекомых, а также был водителем санитарных служб. Мужчина оказывал помощь военным и медикам. С 2014 года он работал в Луганской и Донецкой области. 18 февраля 2022 года он поехал на ротацию в Маруполь в 555 мобильный госпиталь.

"Возможности общаться не было. 24 февраля началась большая война, 26 я совсем коротко несколько минут разговаривала с ним. Потом его слышала доченька первого марта. А в середине марта россияне сбросили авиабому на госпиталь и полноценную связь мы потеряли. Было всего несколько сообщений от начала марта до третьего апреля. Тогда мы получили последнее известие - живой, здоровый", - вспоминает Ольга Решетник.

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После 3 апреля женщина так и не смогла связаться с мужчиной и услышать его голос. Она старалась сдерживать свои эмоции, чтобы дети не начали волноваться за отца. Уже в конце апреля она увидела фото своего мужа в российском Telegram-канале. Там отмечалось, что он попал в русский плен.

"В первую очередь позвонила к командиру. Мы начали искать разные пути: обращались к волонтерам, спецслужбам, собирали документы, миллион звонков, сообщений, очень много разной информации. Было много моментов отчаяния. Везде, куда мы обращались, были одинаковые ответы, наберитесь терпения, мы делаем все возможное. Этот период неизвестности был труден. Также уже позже мы узнали, что мужчина был ранен", - признается Ольга Решетник.

За почти два года плена семья не имела никакой информации о мужчине. В какой-то момент они женщина заметила имя любимого в списках военных на обмен. Через две недели после этого, 3 января, сотрудники СБУ сообщили ей, что Остап уже находится в Украине.

"В первые минуты я не поверила, что это действительно правда, - признается Ольга. - Мы научились сдерживать себя, не ожидали чего-то уже, немедленно, поэтому первые эмоции это были даже шок от которого мы еще до сих пор не оправились. Доченька также была шокирована, она радовалась, смеялась. У сына были кардинально другие эмоции. Он плакал весь вечер, пока не услышал голос отца", - говорит женщина.

Уже в полночь семья услышала голос своего защитника. Женщина сообщает, что сейчас мужчина находится на реабилитации, его состояние достаточно хорошее.

Обмен пленными 3 января

В Украину 3 января из российского плена вернулись 230 украинских военных. Среди них были защитники Мариуполя, острова Змеиный, бойцы из Азовстали, пограничники и другие. Это крупнейший обмен военнопленными с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Среди тех, кого удалось вернуть, 48 человек имели статус "пропавший без вести".

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отметил, что оккупанты до сих пор держат в плену большое количество азовцев. Они находятся в" особых", самых жестоких условиях.

Впоследствии в Сети появилось трогательное видео с моментом прибытия военных. На нем видно как подъезжают автобусы, из них выходят истощенные военные, которые пробыли в плену много месяцев. Они все обнимаются, у многих на глазах появляются слезы.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о том, что минимум одного из военных в российском плену подвергли пыткам. Мужчина вернулся в плохом состоянии, потерял десятки килограммов.

"Относительно отдельной истории. Сегодня сообщил один парень, что его несколько раз вывозили якобы на обмен, а потом возвращали и говорили, что от тебя отказалась Украина. Все это время на самом деле российская сторона его не согласовывала на обмен", - рассказал Лубинец.

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