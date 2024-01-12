УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Сын плакал весь вечер: украинский военный вернулся из почти 2-летнего плена

Ангелина Подвысоцкая
12 января 2024, 05:30
Родные мужчины не слышали голос своего защитника с 3 апреля 2022 года, тогда он попал в российский плен в Мариуполе.
Остап Решитник
Из российского плена вернулся военный, которого ждали двое детей / коллаж: Главред, фото: Архив семьи Решетник, t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский военный Остап Решетник почти 2 года пробыл в российском плену. Когда он вернулся в Украину, то сын не мог перестать плакать в ожидании звонка от папы. Его жена рассказала о возвращении возлюбленного из плена сообщает Эспрессо.

Остап был в войске еще с 2009 года. Он работал в санэпидемслужбе, обеспечивал безопасность людей, обрабатывал помещения от грызунов и насекомых, а также был водителем санитарных служб. Мужчина оказывал помощь военным и медикам. С 2014 года он работал в Луганской и Донецкой области. 18 февраля 2022 года он поехал на ротацию в Маруполь в 555 мобильный госпиталь.

"Возможности общаться не было. 24 февраля началась большая война, 26 я совсем коротко несколько минут разговаривала с ним. Потом его слышала доченька первого марта. А в середине марта россияне сбросили авиабому на госпиталь и полноценную связь мы потеряли. Было всего несколько сообщений от начала марта до третьего апреля. Тогда мы получили последнее известие - живой, здоровый", - вспоминает Ольга Решетник.

видео дня

После 3 апреля женщина так и не смогла связаться с мужчиной и услышать его голос. Она старалась сдерживать свои эмоции, чтобы дети не начали волноваться за отца. Уже в конце апреля она увидела фото своего мужа в российском Telegram-канале. Там отмечалось, что он попал в русский плен.

"В первую очередь позвонила к командиру. Мы начали искать разные пути: обращались к волонтерам, спецслужбам, собирали документы, миллион звонков, сообщений, очень много разной информации. Было много моментов отчаяния. Везде, куда мы обращались, были одинаковые ответы, наберитесь терпения, мы делаем все возможное. Этот период неизвестности был труден. Также уже позже мы узнали, что мужчина был ранен", - признается Ольга Решетник.

За почти два года плена семья не имела никакой информации о мужчине. В какой-то момент они женщина заметила имя любимого в списках военных на обмен. Через две недели после этого, 3 января, сотрудники СБУ сообщили ей, что Остап уже находится в Украине.

"В первые минуты я не поверила, что это действительно правда, - признается Ольга. - Мы научились сдерживать себя, не ожидали чего-то уже, немедленно, поэтому первые эмоции это были даже шок от которого мы еще до сих пор не оправились. Доченька также была шокирована, она радовалась, смеялась. У сына были кардинально другие эмоции. Он плакал весь вечер, пока не услышал голос отца", - говорит женщина.

Уже в полночь семья услышала голос своего защитника. Женщина сообщает, что сейчас мужчина находится на реабилитации, его состояние достаточно хорошее.

Обмен пленными 3 января

В Украину 3 января из российского плена вернулись 230 украинских военных. Среди них были защитники Мариуполя, острова Змеиный, бойцы из Азовстали, пограничники и другие. Это крупнейший обмен военнопленными с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Среди тех, кого удалось вернуть, 48 человек имели статус "пропавший без вести".

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отметил, что оккупанты до сих пор держат в плену большое количество азовцев. Они находятся в" особых", самых жестоких условиях.

  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных t.me/dmytro_lubinetzs
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных t.me/dmytro_lubinetzs
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных t.me/dmytro_lubinetzs
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных t.me/dmytro_lubinetzs
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных t.me/Koord_shtab
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных t.me/Koord_shtab
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных t.me/Koord_shtab
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных t.me/Koord_shtab

Впоследствии в Сети появилось трогательное видео с моментом прибытия военных. На нем видно как подъезжают автобусы, из них выходят истощенные военные, которые пробыли в плену много месяцев. Они все обнимаются, у многих на глазах появляются слезы.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о том, что минимум одного из военных в российском плену подвергли пыткам. Мужчина вернулся в плохом состоянии, потерял десятки килограммов.

"Относительно отдельной истории. Сегодня сообщил один парень, что его несколько раз вывозили якобы на обмен, а потом возвращали и говорили, что от тебя отказалась Украина. Все это время на самом деле российская сторона его не согласовывала на обмен", - рассказал Лубинец.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ вторжение России военнопленные обмен пленными
Реклама

Главное за день

ВСУ контратаковали восточнее Купянска и освободили 1,7 кв. км территории - ISW

ВСУ контратаковали восточнее Купянска и освободили 1,7 кв. км территории - ISW

06:55 Украина
Сильнейший ветер, жесткий снегопад и похожи на взрывы вспышки: Киев атаковал шторм

Сильнейший ветер, жесткий снегопад и похожи на взрывы вспышки: Киев атаковал шторм

23:25 Синоптик
"Уничтожили 26 вертолетов и 12 самолетов": Зеленский рассказал о секретном оружии ВСУ

"Уничтожили 26 вертолетов и 12 самолетов": Зеленский рассказал о секретном оружии ВСУ

22:41 Украина
Все главные новости

Последние новости

06:55

ВСУ контратаковали восточнее Купянска и освободили 1,7 кв. км территории - ISW

06:10

Дымовая завеса вокруг мобилизационного законамнение

05:30

Сын плакал весь вечер: украинский военный вернулся из почти 2-летнего пленаФото

04:46

Как отмыть застарелые пятна с индукционной плиты: быстрый и экономный способ

04:15

РФ в 2024-м увеличит оборонпром за счет россиян: эксперт оценил возможность бунтов

Кремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВККремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВК
03:21

Хитрая математическая головоломка определит уровень IQ: нужно решить за 12 секунд

02:40

58-летняя Ассия Ахат похвасталась сдобными формами в черном кэтсьюте

02:10

Угроза штурма двух крупных городов: эксперт назвал, куда РФ перебрасывает резервы

02:02

Президентская элегантность: Зеленская в модном кэжуал-луке посетила переселенцев

Реклама
01:31

Почему кот кусается, когда его гладят: причин может быть несколько

01:05

Невестка перебежчицы Марченко показала детей и внезапно заговорила на украинском

00:43

Зеленский пообещал частично обнародовать проект гарантий безопасности для Украины

11 января, четверг
23:49

Как узнать, есть ли на мне порча и как снять ее самостоятельно

23:38

Путин может прибегнуть к еще большей экскалации: генерал назвал сроки

23:25

Сильнейший ветер, жесткий снегопад и похожи на взрывы вспышки: Киев атаковал шторм

23:07

"Мы попробовали и это сработало": Зеленский - про отсутствие шагов на фронте

22:42

Украла и опорочила: песня Кристины Соловий звучала в шоу жены путиниста ПесковаВидео

22:41

"Уничтожили 26 вертолетов и 12 самолетов": Зеленский рассказал о секретном оружии ВСУ

22:39

"Люди могут остаться без пенсий, они умрут": Зеленский насторожил громким заявлением

22:14

Я увидел пуск по своему вертолету: летчик рассказал, как его сбивала РФ из ПЗРК

Реклама
21:46

Можно ли вырывать волосы из родинки: что будет

21:40

Медведев в истерике угрожает ядерным ударом по Украине и придумал новое условие

21:37

Между принуждением и мотивацией: что могут изменить в законопроекте о мобилизации - Чернев

20:54

Скрыться не получится: пограничники придумали, как не дать уклонистам сбежатьФото

20:50

"Сначала переговоры": Зеленский рассказал об окончании войны в этом году

20:48

Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации

20:34

39-летняя участница Холостяка-12 родила первенца: первые кадры с младенцемВидео

20:30

Генпрокурор рассказал, использовала ли Россия ракеты от КНДР: детали экспертизы

20:01

Жизель Бюндхен показала идеальную фигуру и выгуляла деним

19:39

Снег и жесткий мороз: где в Украине ударит -14 градусов

19:38

"Как я могла не отпустить": Димопулос рассказала, как ее сын поехал в Украину

19:27

Взялись за всю семью: жену Гринкевича уволили из "Львовской политехники"

19:17

Оккупанты в ловушке: Селезнев рассказал, как ВСУ превращают в пепел россиян

19:15

Лунный календарь 12 января: что сделать, чтобы мечты в первый день лунного цикла осуществились

19:10

В 2024 году Украина будет сдавать экзаменмнение

18:56

В домах будет темнота: должникам начнут "отрезать" свет с 29 января

18:26

"В России 2023 год был провальный": генерал спрогнозировал ход войны весной

18:10

Миллион снарядов для ВСУ: в ЕС сказали, когда Украина может их получить

18:00

Беспощадная война: в ООН назвали количество погибших гражданских от рук России

18:00

Как навсегда избавиться от волос в ванной: поможет обычная канцелярская резинка

Реклама
17:50

ОС "Відсіч" готовит украинских защитников при поддержке FAVBET реклама

17:46

Серебрянское лесничество под угрозой: командующий ВСУ раскрыл наступательные планы врага

17:44

Звезда "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел выходит замуж - СМИ

17:26

Вблизи ядерного полигона Северной Кореи произошло странное землетрясение

17:19

Спасло настоящее чудо: мужчина - о том, как его едва не убила российская ракета

16:44

Природные метеорологи: как животные и растения предсказывают погоду

16:44

Телеканал 2+2 снимает остросюжетную военную драму-исповедь "Шлях"

16:43

Россияне готовят масштабное наступление в феврале: эксперт назвал опасные направления

16:40

Что будет, если не потягиваться утром: сигнал организма или обычный рефлекс

16:25

"Портовый" закон Мотовиловца выносят на второе чтение: российский олигарх получит 50 млн евро – блогер

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиМода 2023Женские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять