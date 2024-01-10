Враг лезет на всех направлениях: Залужный рассказал о тяжелых боях на фронте

Российские оккупанты наступают на всех направлениях. Сейчас обстановка на линии фронта очень активная. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В то же время украинские военные не отступают и уничтожают врага.
"В течение нескольких дней работали в полосе ответственности ОВСУ "Хортица". Линия фронта остается активной. Оккупанты пытаются наступать по всем направлениям. Несмотря на давление, наши воины отражают вражеские атаки и наносят значительный урон противнику в живой силе и технике", — сказал Залужный.
Украинские защитники также держат оборону и на Купянском направлении.
"Определили последовательность наших шагов с учетом постоянной смены оперативной обстановки, возможностей, а также приняли решение по обеспечению первоочередных потребностей подразделений. Наши ребята стойко держат оборону в сверхсложных условиях. Благодарю каждую бригаду, всех, кто в бою за Украину", — сказал Залужный.
Ситуация на фронте в Украине
Напомним, политический и военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий сообщил, что главное достижение Украины в войне с Россией - это соотношение потерь. При том, что Украина даже была в наступлении, а Россия в обороне, потери оккупантов примерно вдвое-втрое больше.
Также, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что на фронте растет количество российских военнослужащих, которые отказываются идти в наступление. Из-за того, что оккупанты отказываются идти в наступление, на позиции прибывают представители высшего командования России. Они запугивают военных, угрожают расстрелами и проводят физическое насилие, отметил спикер ВСУ.
Помимо прочего, заявления кремлевских чиновников о создании "буферной зоны" для защиты Белгорода от украинских обстрелов не соответствуют реальности. Уведомление о наступление россиян в Харьковской области является пропагандой врага. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в Telegram.
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