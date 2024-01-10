Оккупанты в истерике отказываются идти в наступление: в ВСУ раскрыли, что происходит на фронте

Высшее командование РФ угрожает расстрелами и осуществляет физическое насилие над оккупантами.

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Оккупанты массово сдаются в плен / коллаж: Главред, фото: 17 отдельная танковая Криворожская бригада, скриншот: видео

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что на фронте растет количество российских военнослужащих, которые отказываются идти в наступление.

"Недавно около 40 оккупантов самовольно покинули окопы и пытались сбежать с оружием в сторону Крыма. То есть, речь идет о целом взводе армии РФ. Была информация, что их вылавливают и пытаются вернуть обратно", - сообщил он в эфире телеканала "Еспресо".

Из-за того, что оккупанты отказываются идти в наступление, на позиции прибывают представители высшего командования России. Они запугивают военных, угрожают расстрелами и проводят физическое насилие, отметил спикер ВСУ.

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"Так они стимулируют оккупантов к проведению штурмовых действий. Они унижают их как морально, так и физически. Свежемобилизованные, которые только попали на фронт, еще не видели тех жуть и ничего не понимают. Поэтому отказываются идти в наступление те, что уже были на штурмах, выжили каким - то образом, но возвращаться туда снова им страшно", - рассказал Штупун.

По его словам, оккупанты отказываются идти в наступление из-за похолодания и санитарных условий на фронте.

"Они соглашаются стоять в обороне, но идти в наступление, проводить штурмовые действия не хотят. Ведь, даже незначительное ранение при морозах и нынешнем уровне полевой медицины РФ, завершается в большинстве случаев смертью", - отметил Штупун.

В течение четырех дней 30 человек Сдались в плен. Сам процесс всегда происходит по-разному, говорит представитель ВСУ.

"Иногда это остатки штурмовых групп. Например, идет группа из 10 человек, 7 из которых погибли, а остальные идут за квадрокоптерами к нашим позициям. Операторы БПЛА их ведут, чтобы они сдавались в плен. Иногда наши разведывательные группы или штурмовые подразделения захватывают врасплох на некоторых позициях. Некоторые выходят по договоренности по программе "Хочу жить", но в основном россияне сдаются в бою", - сообщил он.

Напомним, что ВСУ уничтожили сотни оккупантов и взяли много пленных. По данным генерала Александра Тарнавского, общие потери врага за сутки составили 375 человек, а также 21 единица военной техники.

Враг уменьшил количество обстрелов на Авдеевском направлении. В Вооруженных Силах ожидают, что из-за похолодания увеличатся случаи сдачи оккупантов в плен на Авдеевском направлении.

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