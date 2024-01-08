Враг уменьшил количество обстрелов на Авдеевском направлении: в ВСУ назвали причину

В Вооруженных Силах ожидают, что из-за похолодания увеличатся случаи сдачи оккупантов в плен на Авдеевском направлении.

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За минувшие сутки оккупанты из артиллерии обстреляли Авдеевку 617 раз / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

На Авдеевском направлении за последние сутки уменьшилась активность атак со стороны российских войск, а также заметно уменьшилось количество артиллерийских обстрелов, что может быть связано со снижением температуры. Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

По его словам, российские войска продолжают активные действия с целью окружения Авдеевки, но за последнее время наблюдается уменьшение количества артиллерийских обстрелов — с более чем 1000 - 6 января, до 617 - 7 января.

"Мы это списываем на погодные условия, потому что не в полном объеме могут работать беспилотники. К тому же, по сравнению с той погодой, что была, стало довольно холодно <...> также уменьшилось количество штурмов. Если раньше было 50-60 в сутки, то сейчас они осуществили в общей сложности 25", – сказал Штупун. видео дня

Однако, по его словам, российские силы продолжают наносить удары авиационными бомбами – за последние сутки был зафиксирован 31 такой случай.

Штупун сообщил, что вчера около 10 захватчиков сдались в плен, так же как и в течение предыдущих суток. Всего за месяц таких случаев зафиксировано почти 100. В связи с ухудшением погодных условий в ВСУ предусматривают, что подобных случаев будет "гораздо больше, поскольку удержаться в поле с той экипировкой, которая есть у большинства российских военнослужащих, становится очень сложно".

Он также сообщил, что в районе Авдеевки, Северного и Тоненького Силы обороны уже отбили три российские атаки сегодня, а еще 14 – возле Первомайского и Невельского.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, с 5 января, российские войска начали наступление на Авдеевском направлении после нескольких дней относительного снижения активности. Силы обороны продолжают удерживать свои позиции по всей линии фронта.

Офицер резерва ВСУ и военный эксперт Андрей Крамаров считает, что можно ожидать нового обострения ситуации в Адвеевке.

Военный эксперт Юрий Федоров утверждает, что до тех пор, пока российским войскам не удастся захватить Авдеевский коксохим, окружение города будет оставаться невозможным.

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