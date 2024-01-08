Враг уменьшил количество обстрелов на Авдеевском направлении: в ВСУ назвали причину

На Авдеевском направлении за последние сутки уменьшилась активность атак со стороны российских войск, а также заметно уменьшилось количество артиллерийских обстрелов, что может быть связано со снижением температуры. Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.
По его словам, российские войска продолжают активные действия с целью окружения Авдеевки, но за последнее время наблюдается уменьшение количества артиллерийских обстрелов — с более чем 1000 - 6 января, до 617 - 7 января.
"Мы это списываем на погодные условия, потому что не в полном объеме могут работать беспилотники. К тому же, по сравнению с той погодой, что была, стало довольно холодно <...> также уменьшилось количество штурмов. Если раньше было 50-60 в сутки, то сейчас они осуществили в общей сложности 25", – сказал Штупун.видео дня
Однако, по его словам, российские силы продолжают наносить удары авиационными бомбами – за последние сутки был зафиксирован 31 такой случай.
Штупун сообщил, что вчера около 10 захватчиков сдались в плен, так же как и в течение предыдущих суток. Всего за месяц таких случаев зафиксировано почти 100. В связи с ухудшением погодных условий в ВСУ предусматривают, что подобных случаев будет "гораздо больше, поскольку удержаться в поле с той экипировкой, которая есть у большинства российских военнослужащих, становится очень сложно".
Он также сообщил, что в районе Авдеевки, Северного и Тоненького Силы обороны уже отбили три российские атаки сегодня, а еще 14 – возле Первомайского и Невельского.
Наступление россиян на Авдеевку
Напомним, как ранее сообщал Главред, с 5 января, российские войска начали наступление на Авдеевском направлении после нескольких дней относительного снижения активности. Силы обороны продолжают удерживать свои позиции по всей линии фронта.
Офицер резерва ВСУ и военный эксперт Андрей Крамаров считает, что можно ожидать нового обострения ситуации в Адвеевке.
Военный эксперт Юрий Федоров утверждает, что до тех пор, пока российским войскам не удастся захватить Авдеевский коксохим, окружение города будет оставаться невозможным.
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