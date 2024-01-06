Резкое обострение под Авдеевкой: эксперт назвал фактор, который определит ход битвы

По словам эксперта, стоит ожидать обострения ситуации на Авдеевском направлении в течение 7-10 дней после того, как россияне подтянут технику и резервы.

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Ситуація на Авдіївському напрямку може різко загостритись / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада

​Начальник Военной администрации города Авдеевка Виталий Барабаш сообщил, что сейчас оккупанты пытаются поддерживать напряжение на всей линии обороны этого города. В то же время, как отметил офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров стоит ожидать очередной волны обострения ситуации в Адвеевке. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

По его словам, силы российских оккупационных войск, сосредоточенные в окрестностях Авдеевки, сейчас истощены. Он добавил, что для того, чтобы активизировать боевые действия на этом направлении, врагу нужно привлечь свежие резервы и технику, которую они обычно подвозят с интервалом в 7-10 дней.

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"Я также вижу определенный всплеск в статистике, в сводках нашего Генерального штаба потерь врага. Потому что, как правило, противник сразу же бросает резервы на поле боя", - отмечает Крамаров.

Эксперт делает вывод, что сейчас нам очень важно получить поддержку от наших западных союзников в виде боеприпасов. В условиях уменьшения активности боевых действий это чрезвычайно критично, а что касается другого вооружения, такого как танки, артиллерия и т.д., то это уже вообще необходимо.

"Сейчас очень и очень необходимым был бы просто полный боекомплект. Так мы смогли бы лучше подготовиться к новой волне интенсификации боевых действий", - утверждает эксперт.

Кто такой Андрей Крамаров Андрей Крамаров - украинский военный эксперт, офицер резерва Воздушных сил ВСУ.



В прошлом - сотрудник банковской сферы.

Наступление россиян на Авдеевку

На Авдеевском направлении российские оккупанты пытаются обойти город с севера, чтобы перерезать логистические линии Вооруженных сил Украины, но пока эти планы не имеют успеха.

Украинские военные успешно проводят операции на этом направлении, уделяя особое внимание защите коксохимического завода, который служит естественной крепостью, подобно "Азовстали" в Мариуполе.

Ситуация под Авдеевкой остается напряженной. Российские войска изменили направление наступления и теперь пытаются продвинуться в сторону Очеретино.

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