Ситуация в Авдеевке резко изменилась: россияне начали штурм по всему фронту

Россияне начали наступление на Авдеевском направлении после нескольких дней относительного снижения активности. Силы обороны продолжают удерживать позиции по всей линии соприкосновения. Об этом в эфире телеканала FREEDOM сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации (МВА) Виталий Барабаш.
"В последнее время часто задают вопрос, стало ли легче на нашем направлении. К сожалению, не стало. Несколько дней было условное снижение активности в плане штурмовых действий врага, но это все было компенсировано количеством и плотностью артиллерийских обстрелов, "Градами", танковыми обстрелами, минометными, авиабомбовыми ударами. Буквально, цифры: 1 января — 22 авиабомбовых удара, 2 января — 31, 3 января — 19, 4-го — 17, сегодня с утра уже 4 авиабомбовых удара", — сказал он.
По словам Виталия Барабаша, вчера российские оккупационные войска активизировались по всей линии фронта в районе Авдеевки. Он также добавил, что Силы обороны смогли отбить все штурмовые действия врага на этом направлении.
"Все позиции выдержаны, линия обороны держится, прорывов никаких нет, но, действительно, очень сложно. И опять же - это все под аккомпанемент авиабомбовых ударов и той же самой артиллерии. В последнюю неделю, это точно, менее 40 массированных обстрелов в течение суток по общине вообще не бывает", — сказал Барабаш.
Он отметил, что из-за ожидаемого похолодания и промерзания грунтов можно предположить, что российские оккупанты могут начать применять в ходе штурмовых действий на позиции Сил обороны тяжелую технику.
"Вероятнее всего, так и будет, об этом говорят и командиры на нашем направлении. Все говорят, что как только начнутся морозы и подмерзнет почва, поедет техника", — сказал Барабаш.
Как отметил начальник Авдеевской городской военной администрации (МВА) Виталий Барабаш в настоящее время российские войска продолжают большим количеством малых групп вести штурмовые операции.
Наступление россиян на Авдеевку
Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины отличились успешными действиями в районе Авдеевки Донецкой области. Им удалось захватить позиции противника и взять в плен нескольких военнопленных.
Глава городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш сообщил, что российская армия увеличила обстрелы города.
Силы обороны Украины проводят успешные операции против российских оккупантов в масштабах, подобных тем, которые происходили в Бахмуте в 2022 году, сообщил экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.
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