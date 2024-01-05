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Ситуация в Авдеевке резко изменилась: россияне начали штурм по всему фронту

Юрий Берендий
5 января 2024, 16:24
По словам начальника Авдеевской МВА, после наступления морозов и промерзания почв, россияне готовят новую волну наступления на город.
Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ
С наступлением морозов россияне пойдут в наступление с применением техники / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Россияне начали наступление на Авдеевском направлении после нескольких дней относительного снижения активности. Силы обороны продолжают удерживать позиции по всей линии соприкосновения. Об этом в эфире телеканала FREEDOM сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации (МВА) Виталий Барабаш.

"В последнее время часто задают вопрос, стало ли легче на нашем направлении. К сожалению, не стало. Несколько дней было условное снижение активности в плане штурмовых действий врага, но это все было компенсировано количеством и плотностью артиллерийских обстрелов, "Градами", танковыми обстрелами, минометными, авиабомбовыми ударами. Буквально, цифры: 1 января — 22 авиабомбовых удара, 2 января — 31, 3 января — 19, 4-го — 17, сегодня с утра уже 4 авиабомбовых удара", — сказал он.

По словам Виталия Барабаша, вчера российские оккупационные войска активизировались по всей линии фронта в районе Авдеевки. Он также добавил, что Силы обороны смогли отбить все штурмовые действия врага на этом направлении.

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"Все позиции выдержаны, линия обороны держится, прорывов никаких нет, но, действительно, очень сложно. И опять же - это все под аккомпанемент авиабомбовых ударов и той же самой артиллерии. В последнюю неделю, это точно, менее 40 массированных обстрелов в течение суток по общине вообще не бывает", — сказал Барабаш.

Он отметил, что из-за ожидаемого похолодания и промерзания грунтов можно предположить, что российские оккупанты могут начать применять в ходе штурмовых действий на позиции Сил обороны тяжелую технику.

"Вероятнее всего, так и будет, об этом говорят и командиры на нашем направлении. Все говорят, что как только начнутся морозы и подмерзнет почва, поедет техника", — сказал Барабаш.

Как отметил начальник Авдеевской городской военной администрации (МВА) Виталий Барабаш в настоящее время российские войска продолжают большим количеством малых групп вести штурмовые операции.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины отличились успешными действиями в районе Авдеевки Донецкой области. Им удалось захватить позиции противника и взять в плен нескольких военнопленных.

Глава городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш сообщил, что российская армия увеличила обстрелы города.

Силы обороны Украины проводят успешные операции против российских оккупантов в масштабах, подобных тем, которые происходили в Бахмуте в 2022 году, сообщил экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

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война в Украине Авдеевка
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