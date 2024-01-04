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Новое наступление россиян на Авдеевку: в МВА предупредили об угрозе и назвали дату

Юрий Берендий
4 января 2024, 15:58
По словам главы Авдеевской МВА россияне готовятся к очередной активизации на этом направлении с целью полного захвата стратегического города.
Новое наступление россиян на Авдеевку: в МВА предупредили об угрозе и назвали дату
В Авдеевской МВА сообщили о тревожных новостях / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты не собираются отказываться от своего плана по полной оккупации Авдеевки в Донецкой области и готовятся к будущим активным действиям.Об этом сообщил начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш в эфире Эспрессо.

По его словам, противник стремится удерживать в напряжении всю линию обороны вокруг города на Донбассе, что может свидетельствовать о приближении следующего обострения ситуации.

"Общаясь с командирами, понимаем, что вероятнее всего будет очередное обострение. Когда подмерзнут почвы, россияне снова поедут техникой. Ребята видят перехват, есть определенная перегруппировка. Россияне накапливают силы, поэтому стоит ожидать снова какого-то обострения", - заявил Виталий Барабаш.

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Начальник городской военной администрации отметил, что в последнее время штурмовые действия со стороны российских оккупантов уменьшились. Однако это не значит, что они отказались от попытки оккупации города. Враг продолжает держать в напряжении всю линию обороны, атакуя с разных направлений.

Он добавил, что возле населенного пункта Степное Вооруженные Силы РФ пытались провести наступательные действия, однако не смогли получить контроль над местностью. В то же время, вблизи Новобахмутовки ВСУ отбросили врага на его предыдущие позиции.

"Россияне постоянно пытаются малыми группами держать в напряжении ВСУ. Но, например, промка является серой зоной. Оккупанты пытаются туда заходить, а украинские войска не дают им пройти. Как только они туда заходят, ВСУ отрабатывают артиллерией", — подытожил Виталий Барабаш.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, успехи российских оккупационных сил в районе Авдеевки могут побудить Генштаб ВСУ к решению вывести войска из города. По словам бывшего командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, этот вывод может произойти в ближайшие дни.

Также начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил о смену тактики российской оккупационной армии в этом районе. Враг фокусируется на нескольких направлениях, пытаясь точечно прорвать оборону. Ситуация тяжелая, но украинские защитники держат линию обороны вокруг города.

По оценке полковника Тармо Кундла, активизация российских оккупационных войск не позволит им получить стратегическое преимущество, и потеря Авдеевки, если она произойдет, будет тактическим, а не стратегическим успехом.

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война в Украине Авдеевка
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