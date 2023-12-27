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Бои за Авдеевку: генерал прокомментировал возможность вывода войск ВСУ

Юрий Берендий
27 декабря 2023, 09:44
Командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский допустил возможность вывода войск с определенных территорий и рассказал о ситуации на фронте.
Бои за Авдеевку: генерал прокомментировал возможность вывода войск ВСУ
Усилия противника сосредоточены на двух направлениях / Коллаж Главред, фото: t.me/otarnavskiy, командование Объединенных Сил ВС Украины

Ситуация в районе Авдеевки постоянно меняется, поскольку русские непрерывно посылают подкрепление. Враг держит под обстрелами Авдеевку уже третий месяц, не жалея техники и личного состава, и постоянно усиливает свои силы, включая подразделения "Шторм-Z" и "Шторм-V". Об этом сообщил командир Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский в интервью ВВС News Украина.

Тарнавский отметил, что украинские военные постоянно маневрируют, поскольку одно военное подразделение не способно удержать всю линию фронта.

"Обстановка постоянно меняется - как в положительную, так и в отрицательную сторону. Если негативно, то мы реагируем максимально как подразделениями, частями, так и непосредственно средствами, которые сегодня у нас есть", – сказал Тарнавский.

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В то же время бригадный генерал Александр Тарнавский прямо не ответил на вопрос о том, существует ли угроза окружения города Авдеевка Донецкой области.

"Усилия противника сосредоточены на двух направлениях. Наступление происходит в направлении главного удара, а также на отвлекающих направлениях. Сосредоточили огромную численность личного состава. Но я скажу - теми силами и средствами можно достичь лучших успехов", — заявил генерал.

Командующий допустил возможность, что украинские военные могут отступать на некоторых участках фронта с целью сохранения жизни бойцов.

"Есть субъективные и объективные причины. Если в чистом поле остаться, есть возможность для сохранения личного состава и техники где-то сделать шаг назад или в сторону, втянуть в мешок и затем уничтожить врага. А потом выйти в прежнее положение", – подчеркнул он.

Боевые действия на Авдеевском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, успехи российских оккупационных сил на Авдеевском направлении могут привести к решению Генштаба ВСУ вывести войска из города. По словам бывшего командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, вывод может произойти уже в ближайшие дни.

Также руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщил об изменении тактики российской оккупационной армии в этой области. Враг фокусируется на нескольких направлениях, пытаясь точечно прорвать оборону. Ситуация тяжелая, но украинские защитники держат линию обороны вокруг города.

По оценке полковника Тармо Кундла, активизация российских оккупационных войск не позволит им получить стратегическое преимущество и падение Авдеевки, если оно произойдет, будет тактическим успехом, а не стратегическим.

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война в Украине Авдеевка
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