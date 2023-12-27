Россияне изменили тактику ударов по Херсонщине: в ISW раскрыли детали

По мнению аналитиков, после того как россияне решили перебросить свою артиллерию ближе к реке Днепр, в ВСУ появится возможность для ее уничтожения.

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Россияне изменили тактику ударов по Херсонщине / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

После того, как Вооруженные Силы Украины сбили несколько российских истребителей на прошлой неделе, российские оккупанты уменьшили активность своей авиации на восточном берегу Херсонской области. Чтобы избежать риска для своих самолетов, они решили перенести свою дальнобойную артиллерию ближе к реке Днепр.

Аналитики Института изучения войны в своем отчете сообщают об уменьшении активности российской авиации 24 и 25 декабря после потери 5 истребителей, среди которых 4 Су-34 и один Су-30СМ.

Представитель южного оперативного командования ВСУ Наталья Гуменюк 26 декабря сообщила, что на востоке Херсонской области количество наземных атак врага на позиции украинских войск уменьшилось вдвое по сравнению с предыдущим средним показателем в 30 штурмов в день.

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По ее словам, уничтожение нескольких российских самолетов привело к ослаблению способности противника осуществлять бомбардировки КАБами (управляемыми авиационными бомбами). Для компенсации отсутствия авиационной поддержки оккупанты развернули крупнокалиберную артиллерию и РСЗО на левом берегу Херсонской области.

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат 25 декабря заявил, что российские войска прекратили активные боевые действия на Херсонском направлении после потери истребителей. В тот же день российский "военкор" подтвердил, что авиация РФ не выполняет боевые задачи в Херсонской области в течение последних трех дней.

По словам украинского военного эксперта Константина Машовца, военные РФ не могут восстановить количество самолетов Су-34/34м до уровня перед полномасштабным вторжением, именно поэтому оккупанты начали привлекать к боевым действиям старые самолеты Су-24. враг редко разворачивает Су-34/34м на своих базах в оккупированном Крыму, вероятно, чтобы избежать ударов ВСУ.

Как говорится в отчете ISW, российские оккупационные войска увеличили использование планирующих бомб против украинских войск на правом берегу Херсонской области, отчасти из-за успешной контрбатарейной борьбы Сил обороны Украины.

"Однако российские войска, возможно, сейчас предпочитают подвести дальнобойную артиллерию ближе к береговой линии реки Днепр, чем рисковать уничтожением большего количества самолетов", - поясняется в отчете.

Аналитики делают вывод, что возможное размещение российской дальнобойной артиллерии в непосредственной близости к линии фронта даст ВСУ возможность эффективнее поражать эти виды вооружения и действовать более свободно и безопасно вдоль побережья Днепра и в тыловых районах на западном берегу Херсонской области.

Бои на левом берегу Днепра

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне пытаются выбить украинских военных с левого берега Херсонской области. Однако ВСУ проводят эффективную оборонительную операцию и удерживают контроль над территорией на несколько километров. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Глава пресс-центра Херсонской областной военно-гражданской администрации Александр Толоконников заявил, что ВСУ пока не могут перевести свою бронетехнику на левый берег Днепра в Херсонской области. Украинские защитники продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра даже при тяжелых условиях. Это позволило, в частности, уменьшить количество обстрелов города Херсона.

Плацдарм на Левобережье Херсонщины есть очень важным для ВСУ на оперативно-тактическом уровне. Активная деятельность украинских войск на этом направлении заставила противника удерживать значительные военные силы. Об этом заявил аналитик Defense Express Сергей Згурец.

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