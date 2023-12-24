Чевертый за неделю: ВСУ "нокаутировали" ещё один Су-34

Сегодня, 24 февраля, под конец дня, Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Мариупольском направлении. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Генерал-лейтенант Николай Олещук в своем телеграм-канале сообщил, что зенитный ракетный комплекс поразил истребитель-бомбардировщик.
"На аэродром - не вернулся", - подытожил лейтенант.видео дня
Как сбивали вражеский истребитель
Ночью 24 декабря в сети распространилась информация о сбитии Су-30СМ, который пустил ракету Х-31П по Черноморску. Однако вскоре, как сообщили в телеграм-канале Николаевского Ванька, он вышел на связь.
Вскоре стало известно, что падение борта состоялось, однако другого. На Мариупольском направлении ВСУ сбили Су-34.
Ликвидация Су-34
Напомним, 22 декабря представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 были уничтожены украинскими военными. Эти самолеты давно не появлялись в статистике потерь РФ.
Также, оккупационные войска агрессора России после крушащего удара по трем Су-34 провели сбор информации на юге в районах, где произошел инцидент. Они искали средства, которыми сбили самолеты и снизили число авиударов.
Помимо прочего, аналитики Института изучения войны заявили, что сбитие Силами обороны Украины сразу трех истребителей-бомбардировщиков Су-34 российских оккупантов вызвало в стране-агрессоре значительное беспокойство.
Другие новости:
- Ходжес – о контрнаступлении ВСУ: в неудачах виноват Запад, но Украина не проиграла
- У меня теперь ничего нет, только похороны - жительница Херсона после атаки на город
- Бои за левобережье Херсонщины: войска РФ пытаются выбить ВСУ и нарываются на удары