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Чевертый за неделю: ВСУ "нокаутировали" ещё один Су-34

Елизавета Бельмас
24 декабря 2023, 23:24
Силы обороны Украины ликвидировали четвертый за неделю вражеский истребитель.
ВСУ "нокаутировали" ещё один Су-34
ВСУ "нокаутировали" ещё один Су-34 / коллаж: Главред. фото: скриншот

Сегодня, 24 февраля, под конец дня, Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Мариупольском направлении. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Генерал-лейтенант Николай Олещук в своем телеграм-канале сообщил, что зенитный ракетный комплекс поразил истребитель-бомбардировщик.

"На аэродром - не вернулся", - подытожил лейтенант.

видео дня

Как сбивали вражеский истребитель

Ночью 24 декабря в сети распространилась информация о сбитии Су-30СМ, который пустил ракету Х-31П по Черноморску. Однако вскоре, как сообщили в телеграм-канале Николаевского Ванька, он вышел на связь.

Вскоре стало известно, что падение борта состоялось, однако другого. На Мариупольском направлении ВСУ сбили Су-34.

Ликвидация Су-34

Напомним, 22 декабря представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 были уничтожены украинскими военными. Эти самолеты давно не появлялись в статистике потерь РФ.

Также, оккупационные войска агрессора России после крушащего удара по трем Су-34 провели сбор информации на юге в районах, где произошел инцидент. Они искали средства, которыми сбили самолеты и снизили число авиударов.

Помимо прочего, аналитики Института изучения войны заявили, что сбитие Силами обороны Украины сразу трех истребителей-бомбардировщиков Су-34 российских оккупантов вызвало в стране-агрессоре значительное беспокойство.

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