Сокрушение трех Су-34 ВКС РФ: в ВСУ рассказали, как враг отреагировал на удар

Резонансные сокрушения боевых самолетов России могут повторяться, Силы обороны способны проводить подобные операции на разных направлениях, сказал Юрий Игнат.

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Войска РФ ищут, откуда были сбиты Су-34 - Игнат / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Defense.gov/John Hamilton

Оккупационные войска агрессора России после крушащего удара по трем Су-34 проводят сбор информации на юге в районах, где произошел инцидент. Они ищут средства, которыми сбили самолеты и снизили число авиударов. ВСУ могут проводить больше таких операций, нужны дополнительные системы ПВО. Об этом заявил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что враг ищет средства поражения, которыми были сбиты их самолеты, и снизили количество авиаударов на Херсонском направлении.

"Сейчас противник пытается разведать как можно больше, собрать информацию в тех районах южных, где, собственно, произошло сбитие российских истребителей. Понятно, что они ищут те средства, которыми были отправлены те самолеты в "вечный полет", как говорится. Значительно меньше враг применяет авиационные средства поражения, особенно управляемые авиабомбы, в частности на Херсонском направлении", - рассказал спикер ВС ВСУ. видео дня

По его словам, инциденты со сбиванием боевых самолетов ВКС РФ могут повторяться. Украине нужны дополнительные средства противовоздушной обороны.

"Враг понимает, что наши системы, в том числе и предоставленные нам партнерами, дальнобойные системы - могут появляться на других направлениях, а не только там, где подверглись этой истории российские Су-34. Мы можем проводить такие операции на разных направлениях, вопрос в том, чтобы было больше таких систем. Ждем той помощи, которая уже объявлена, в частности, поставки дополнительных систем Patriot, Iris-T и т.д", - подчеркнул Юрий Игнат.

ВСУ сбили три Су-34 войск России

ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34 на юге, рассказал командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук. Он заявил, что военные самолеты РФ сокрушили днем 22 декабря.

В ГУР раскрыли неожиданные детали уничтожения трех Су-34 РФ – в частности, по данным военной разведки, самолеты были сбиты над территорией, которую контролируют оккупанты. Среди них есть погибшие.

Позже появились новые детали удачной "охоты" на три Су-34 РФ: секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что украинские войска долго работали над тем, чтобы уничтожить эти истребители-бомбардировщики России. Они создавали большие проблемы для ВСУ.

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