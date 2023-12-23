В РФ истерика из-за сбития трех Су-34 возле Крынок: в ISW рассказали детали

Аналитики Института изучения войны заявили, что сбитие Силами обороны Украины сразу трех истребителей-бомбардировщиков Су-34 российских оккупантов вызвало в стране-агрессоре значительное беспокойство.
"Сообщается, что Воздушно-космические силы (ВКС) России потеряли три штурмовика Су-34 на юге Украины в период с 21 по 22 декабря", - говорится в отчете ISW.
Информацию о сбитии в эту пятницу трех самолетов украинскими военными на южном направлении подтвердили в российских ВВС.
Вместе с тем российские "военкоры" утверждают, что украинская ПВО сбила эти Су-34 в Херсонской области в районе Крынок.
"Российские "военкоры" отреагировали на единичный инцидент большим беспокойством относительно возможностей противовоздушной обороны ВСУ на юге Украины", - сообщается в отчете
Также аналитики ISW напомнили, что перед этим российские захватчики потеряли два вертолета Ми-8, бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 "во время инцидента" в Брянской области 13 мая 2023 года. Тогда реакция в РФ относительно возможностей ПВО ВСУ была похожей.
ВСУ уничтожили российские истребители Су-34
Напомним, что ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34 на юге. Защитникам Украины удалось уничтожить три вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении.
Игнат раскрыл детали, как ВСУ сбили три новейших истребителя России Су-34.россияне имеют десятки таких самолетов, они продолжают их изготавливать. Это одни из самых новых бортов на вооружении армии РФ.
В ГУР раскрыли неожиданные детали уничтожения трех Су-34 РФ. Отмечается, что в результате уничтожения на южном направлении трех российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 ликвидированы и несколько оккупантов РФ.
Больше военных новостей:
- Россияне расстреляли ребенка на глазах у родителей-глава Херсонской ОВА
- "2024-год Крыма": эксперт рассказал сценарий продвижения ВСУ на Азовском побережье
- Россияне 9 раз атаковали ТЭС: в ДТЭК рассказали о серьезных повреждениях