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В РФ истерика из-за сбития трех Су-34 возле Крынок: в ISW рассказали детали

Юлия Закрепа
23 декабря 2023, 09:13
Аналитики ISW напомнили, что перед этим российские захватчики потеряли два вертолета Ми-8, бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35
В РФ истерика из-за сбития трех Су-34 возле Крынок: в ISW рассказали детали
Россияне в истерике черз сбит Су-34 / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

Аналитики Института изучения войны заявили, что сбитие Силами обороны Украины сразу трех истребителей-бомбардировщиков Су-34 российских оккупантов вызвало в стране-агрессоре значительное беспокойство.

"Сообщается, что Воздушно-космические силы (ВКС) России потеряли три штурмовика Су-34 на юге Украины в период с 21 по 22 декабря", - говорится в отчете ISW.

Информацию о сбитии в эту пятницу трех самолетов украинскими военными на южном направлении подтвердили в российских ВВС.

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Вместе с тем российские "военкоры" утверждают, что украинская ПВО сбила эти Су-34 в Херсонской области в районе Крынок.

"Российские "военкоры" отреагировали на единичный инцидент большим беспокойством относительно возможностей противовоздушной обороны ВСУ на юге Украины", - сообщается в отчете

Также аналитики ISW напомнили, что перед этим российские захватчики потеряли два вертолета Ми-8, бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 "во время инцидента" в Брянской области 13 мая 2023 года. Тогда реакция в РФ относительно возможностей ПВО ВСУ была похожей.

ВСУ уничтожили российские истребители Су-34

Напомним, что ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34 на юге. Защитникам Украины удалось уничтожить три вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении.

Игнат раскрыл детали, как ВСУ сбили три новейших истребителя России Су-34.россияне имеют десятки таких самолетов, они продолжают их изготавливать. Это одни из самых новых бортов на вооружении армии РФ.

В ГУР раскрыли неожиданные детали уничтожения трех Су-34 РФ. Отмечается, что в результате уничтожения на южном направлении трех российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 ликвидированы и несколько оккупантов РФ.

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война в Украине ВСУ Су-34
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