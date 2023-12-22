Россияне расстреляли ребенка на глазах у родителей - глава Херсонской ОВА

Херсонская областная прокуратура уточнила, что россияне убили несовершеннолетнего парня на территории Каховского района.

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Оккупанты застрелили ребенка / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что на оккупированной части Херсонщины в одной из общин российские захватчики на глазах родных убили ребенка.

"Я получил из общины левого берега сообщение, что российские оккупанты убили ученика восьмого класса в одном из населенных пунктов. Это произошло 20 декабря. Они это сделали просто на глазах у семьи. Мать там чуть не сошла с ума, ее спасли из петли. Страшная ситуация...", - сказал глава ОВА, передает "Суспільне".

По его словам, мальчик где-то проходил и вроде бы что-то фотографировал. Оккупанты схватили ребенка, привели домой и застрелили на глазах у семьи.

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Херсонская областная прокуратура уточнила, что россияне убили несовершеннолетнего парня на территории Каховского района. Правоохранители открыли уголовное производство.

Ситуация в оккупированной части Херсонщины

Напомним, что россияне массово атакуют Херсонщину "шахедами" нового образца. Оккупанты целят по учебным заведениям, жилым кварталам, многоэтажкам. Вчера полностью сгорел Гуманитарный штаб Красного Креста.

Войска РФ потеснили ВСУ на Левобережье Херсонщины. Украинские воины ведут с российскими оккупантами бои в населенном пункте Крынки на Херсонщине, считают аналитики американского Института изучения войны.

Оккупанты давят на Левобережье Херсонщины и засыпают бомбами. На Левобережье Херсонщины ВСУ продолжают удерживать плацдармы. Оккупанты действительно пытаются засыпать наши позиции управляемыми авиационными бомбами.

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