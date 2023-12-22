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Украина переходит в новую фазу войны: Свитан раскрыл изменения военных действий

Юлия Закрепа
22 декабря 2023, 13:36
Раньше у нас были два этапа - зимние и летние военные кампании, рассказывает Роман Свитан.
Украина переходит в новую фазу войны: Свитан раскрыл изменения военных действий
Украина перешла в новую фазу войны / коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны, 43 отдельная механизированная бригада

Владимир Зеленский заявил, что Украина переходит в новую фазу войны. В интервью Главреду полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что имеется в виду - идет ли речь о принципиальном изменении ситуации в рамках военных действий.

"Нет, дело в том, что есть планируемые этапы проведения наступательных, оборонительных, да и вообще проведения военных действий как таковых. Мы вошли в зиму. Это - планируемый этап остановки наступления по Восточному фронту, переход в оборону и продолжение наступательных действий по левому берегу Херсонщины", - заявил Свитан.

Он подчеркнул, что все дело в погоде. Раньше у нас было два этапа - зимние и летние военные кампании.

"Сейчас зимней кампании нет, потому что из-за определенных метеорологических моментов (особенно на Востоке) у нас не зима, а до весны продолжается осень, с затяжными дождями. Других вариантов просто нет - за лето мы выполнили задачу выхода на лучшие оборонительные рубежи на Востоке, а сейчас переходим там на этап обороны. Движение по левому берегу будет напрямую зависеть от количества сил и средств, которые нам будут передавать наши партнеры", - пояснил эксперт.

Свитан считает, если будет с чем - ВСУ будут продвигаться, если нет - будут закапываться или по крайней мере в режиме активной обороны работать по левому берегу. Вот на этот этап Верховный Главнокомандующий и намекает.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Смотрите видео интервью Романа Свитана главреда о планах Украины на 2024 год:

Напомним, что Рассвет назвал 2 сценария войны на 2024 год. Если все пойдет по пессимистическому сценарию, то защитникам Украины придется перейти в глухую оборону, оставаясь на нынешней линии фронта.

Рассвет назвал приоритетное направление контрнаступления ВСУ. Военный эксперт заявил, что наступательные действия, которые были запланированы на 2023 год, просто переносятся на следующий. Стратегическое направление движения - Азовское побережье.

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