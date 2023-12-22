В 2024 году Украина может освободить Херсонскую область, часть Запорожской и Крым, считает полковник запаса.

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Роман Свитан: Задача Украины на 2024 год – удары на 500 км вглубь России / Главред

Полномасштабное вторжение России в Украину длится уже второй год, и по ряду направлений война начала переходить в позиционную, где ВСУ вынуждены оборонять свои позиции от российских оккупантов. Но несмотря на сложную ситуацию на фронте и уменьшение помощи со стороны западных партнеров, у Украины на 2024 все еще остаются амбициозные планы.

В интервью Главреду полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, какие направления фронта будут наиболее горячими в будущем году, при каких условиях войну удастся перенести на территорию России, и что может стать поводом для волнений внутри РФ.

Владимир Зеленский заявил, что Украина переходит в новую фазу войны. Что имеется в виду – идет ли речь о принципиальной смене ситуации в рамках военных действий?

Нет, дело в том, что есть планируемые этапы проведения наступательных, оборонительных, да и вообще проведения военных действий как таковых. Мы вошли в зиму. Это – планируемый этап остановки наступления по восточному фронту, переход в оборону и продолжение наступательных действий по левому берегу Херсонщины.

Все дело в погоде. Раньше у нас были два этапа – зимние и летние военные кампании году. Сейчас зимней кампании нет, так как из-за определенных метеорологических моментов (особенно на востоке) у нас не зима, а продолжающаяся до весны осень, с затяжными дождями.

Других вариантов просто нет – за лето мы выполнили задачу выхода на лучшие оборонительные рубежи на востоке, а сейчас переходим там на этап обороны. Движение по левому берегу будет напрямую зависеть от количества сил и средств, которые нам будут передавать наши партнеры. Если будет с чем – будем продвигаться, если нет – будем закапываться или по крайней мере в режиме активной обороны работать по левому берегу. Вот на этот этап Верховный главнокомандующий и намекает.

Каковы ваши прогнозы на следующий год – если у ВСУ возможность удержать инициативу на поле боя и действительно усилить наступление?

Усилить наступление можно только с помощью дальних средств поражения – авиации и ракет с дальностью более 100 миль. Не считая, естественно, поставок основных видов вооружения. Если в достаточном количестве не будет авиации, дальнобойных ракет, то скорость движения украинской армии будет больше той, что была в этом году. Это объективные причины, связанные с определенным противостоянием с россиянами, количеством определенных сил и средств самих россиян. Потому однозначно наступательные действия, которые были запланированы на 2023 год, просто переносятся на следующий. Стратегическое направление движения – Азовское побережье, освобождение Крыма, и выполнение этих задач будет напрямую зависеть от количества техники, а также от модификации сил и средств, которые будут нам выделены для выполнения этих действий.

Восточный фронт в следующем году будет пребывать в таком же режиме – нет смысла освобождать Донецкий регион, пока у нас в тылу находится крымская группировка, поскольку они могут выйти и в любой момент ударить по нам, как это было в прошлом году. А потому следующий 2024 год – это год Крыма. Освобождение Донбасса – это 2025 год, не раньше.

Смотрите видео интервью Романа Свитана Главреду о планах Украины на 2024 год:



Как на ходе войны отразится уменьшение помощи со стороны Запада – на каких именно процессах это будет наиболее заметно?

От этого будет напрямую зависеть количество уничтоженных россиян в сутки. Мы сейчас практически везде находимся в режиме обороны – на востоке, на запорожском фронте, и потому здесь россияне будут пытаться наступать. Особенно на восточном фронте. До весны еще три месяца, и они однозначно будут двигаться. И вот количество уничтоженной российской техники и живой силы напрямую зависит от количества боеприпасов. Если мы каждый день будем слышать о тысяче и более "пакетированных" россиян - это значит, что все нормально, но как только количество уничтоженных россиян начнет опускаться ниже тысячи, это будет означать, что нам не довезли боеприпасы.

Вы сказали, что следующий год – это год Крыма. Правильно я понимаю, что в следующем году, по сути, основными направления боев будет Азовское побережье и левый берег Херсонщины?

Наоборот, сначала левый берег. Основные силы и средства должны быть брошены именно туда. Авиацией очень удобно работать с правого на левый берег – расположение аэродромов и фронта для нас очень удобно именно в разворачивании левобережной операции, движение на Скадовск и вдоль моря – на Армянск. А уже Токмак и Мелитополь должны быть второстепенным направлением – продвижение там будет зависеть от количества сил. Если их будет хватать на эту операцию, значит, ее надо продолжать. То есть здесь прямая зависимость от поставок.

Смотрите видео интервью Романа Свитана Главреду о сценариях на фронте в 2024 году:



Какой ваш пессимистический и оптимистический сценарий на следующий год – что будет влиять на ход событий, и чего реально мы можем достичь?

Мы сможем освободить Херсонскую область, часть Запорожской и Крым – это максимум, больше не получится. Это возможно при нормальном развитии ситуации с поставками вооружений, которые мы заказали и хотим видеть. Самый пессимистический сценарий – мы останемся на той линии фронта, которая есть сейчас, перейдя в глухую оборону по всей линии фронта и даже уйдя с левого берега на правый, прикрывшись Днепром. И при этом будем работать дальними средствами поражения. Для нас в приоритете в оптимистическом сценарии – достать в России на глубину в 500 километров, где-то от Москвы до Каспия. То есть отработать военные объекты до Волги. Еще один пессимистический сценарий для нас – недостаточное количество зенитно-ракетных комплексов и возможность россиян уничтожать нашу критическую инфраструктуру. Они могут этого добиться – полностью, конечно, не уничтожат, но могут создать проблемы, особенно энергетике и тепловой генерации.

При каких условиях Запад может изменить решение касаемо нанесения ударов оружием НАТО по территории России? Потому что ранее, насколько можно судить по заявлениям западных чиновников, на это был активный блок. Теперь вы говорите, что будем работать дальним оружием на 500 километров уже в глубину РФ. За счет чего это можно сделать?

Наши партнеры вряд ли разрешат нам работать своим оружием по территории России. По разным причинам, не так политическим, как юридическим – есть определенные моменты, связанные с тем, что мы еще не вошли в режим войны по юридическим канонам. У нас объявлено военное положение, но не режим войны. То есть существует очень много таких моментов, из-за которых наши партнеры точно не дадут нам разрешения работать по российской территории. По оккупированной территории Украины мы будем работать оружием наших партнеров, от Керчи до Купянска. Это без проблем, а вот на глубину в 500 километров мы должны работать своим вооружением. У нас для этого есть как минимум три механизма, которыми мы можем работать непосредственно с территории Украины, и еще два – с территории России. У нас есть проект "Нептун" – это крылатая ракета, которую можно использовать по наземным целям на сейчас уже на глубину около 300 километров, а после модернизации 500. У нас есть проект "Гром-2", который работает, его просто надо серьезно запустить в серию, и до 500 километров, по большому счету, мы сможем доставать баллистической ракетой. Также у нас есть достаточное количество беспилотников с дальностями до 500 километров. Мы их видели – это те же "Бобры" и многие другие модификации беспилотников, которые могут работать на эту глубину.

Еще есть два механизма – подключение украинских спецслужб для работы по всей России, от Санкт-Петербурга до Владивостока (и уже видно, как работают наши спецслужбы). А также есть внутреннее сопротивление, в основном партизаны типа партизан Мальцева и заканчивая теми освободительными армиями, которые уже есть, начиная от Северного Кавказа и до республики Саха. Они уже определяются со своими дальнейшими политическими проектами и выполняют боевую задачу, в том числе и в паре с украинскими спецслужбами.

Правильно ли я понимаю, что в следующем году вероятен сценарий переноса боевых действий (хотя бы частично) на территорию России?

Основная задача этой зимы и следующего года – параллельно с выполнением наземной операции, перенос боевых действий на территорию России до 500 километров.

Почему 500 километров? Если мы будем контролировать военные объекты и логистические цепочки поставки военной амуниции в Украину на глубину в 500 километров, это полностью разбалансирует боевые действия россиян и в Крыму, и в Херсонской области, и на Запорожье, и в части Донбасса. Есть определенные математические военные расчеты, согласно которым удержание под контролем 500 километров означает, что фронта просто нет. Ведь тогда враг просто не может создать линию фронта и удержать ее, не то что наступать. Те тенденции, которые есть сейчас, говорят о том, что у нас это будет, и это – возможно.

Смотрите видео интервью Романа Свитана Главреду об ударах по Москве:



Вы вначале говорили по поводу авиации и дальнобойных ракет. Насколько вероятно, что Украина получит их от Запада в следующем году, и как скоро это может произойти?

По большому счету, это может произойти хоть завтра. Только мы ждем принятия решения уже второй год – здесь все напрямую зависит от политической воли руководства, причем только американского. То есть как Белый дом скажет, так все остальные и сделают, по крайней мере в рамках определенных договорных внутренних обязательств по НАТО.

Здесь очень сложно спрогнозировать – это политическое решение, которое завязано на геополитических договоренностях, внешних факторах, потому спрогнозировать его с военной точки зрения практически невозможно. То, что мы сразу их используем – это однозначно, с этим не будет проблем. Все видели, как мы довольно таки успешно отработали ATACMS. Потому ракеты уровня и 100 мильных (M39), и 300 километровых (M391) мы, однозначно, отработаем.

По авиации та же картина – летный состав будет готов к весне, к принятию решения по передаче самолетов. Примерно от 40 до 60 самолетов мы, скорее всего, уже получим, теперь вопрос с вооружением. Сам по себе самолет – это пусковая платформа. Если она пустая, то это, по большому счету, летчик с двигателем и пушкой. Максимум, что он может, так либо голубей гонять, либо "шахеды". А для того, чтобы самолет выполнял боевые задачи, во-первых, надо вооружение (а это, опять же, политический вопрос). Кроме того, к самолету должны быть приданы средства дальнего радиолокационного обнаружения системы AWACS (ну или хотя бы информация от от так называемых самолетов ДРЛО), а также определенная информация от спутников слежения. Без спутниковой информации, F-16 будет довольно тяжело выполнять весь спектр задач, которые он может выполнить. То есть это уже вопрос к политикам Белого дома и непосредственно к Байдену, который, в принципе, волен принять решение единолично и, естественно, отвечать уже и перед нами, и перед своими избирателями.

В зависимости от того, какое вооружение мы получим, насколько сильно это повлияет на характер ударов, которые Россия наносит по Украине?

Если, допустим, мы будем работать по оккупированной территории, то сможем полностью выключить механизм работы по нам с этой территории. В принципе, есть две вещи, которые нам будут помогать – достаточное количество дальних ракет ATACMS и достаточное количество авиации и вооружений к ней. Авиация и ракеты могут полностью исключить любую возможность атак по украинской территории с оккупированной территории. Остается российская территория, и здесь, как я уже говорил, надо достаточное количество своего произведенного вооружения. Потому Укроборонпрому, Министерству обороны надо засучить рукава, найти ресурсы и запустить производство. По крайней мере, у нас еще есть время. Если нет, то заменить руководителей, раз те не справляются. Пока что не видно какой-то серьезной положительной динамики – да, есть наработки, но производственного процесса не видно, потому что мы не видим уничтожаемых военных объектов в Москве и на глубине хотя бы до Волги. А их однозначно надо "минусовать" для того, чтобы перекрыть логистические цепочки поставки военных и военной амуниции на нашу территорию.

Если удастся все-таки наладить производство дальнобойного вооружения, может ли это каким-то образом отразиться на внутренней ситуации в России, и могут ли там начаться внутренние процессы, которые нам будут выгодны?

Единственная точка, которая может к этому привести – это удары по военным объектам в Москве. Причем широкий спектр военных объектов – от "центров принятия решений", начиная от бань на Рублевке (потому что они в банях решение принимают) и заканчивая военными объектами в Москве в Подмосковье вплоть до Коломны, Дубны (здесь есть ядерный исследовательский центр). Когда начнет гореть Москва, точнее военные объекты, тогда начнут как-то давить на военно-политическое руководство России. Пока мы не доберемся до Москвы, абсолютно никакие действия не приведут к смене парадигмы, которую сейчас заняла Россия.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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