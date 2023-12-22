"Придется прикрываться Днепром": Свитан назвал 2 сценария войны на 2024 год

Если все пойдет по пессимистическому сценарию, то защитникам Украины придется перейти в глухую оборону, оставаясь на нынешней линии фронта.

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Свитан назвал 2 сценария войны на 2024 год/ коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, скрин

Полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан назвал оптимистичный и пессимистичный сценарии войны на 2024 год. Согласно оптимистическому сценарию, украинские военные в следующем году смогут освободить Херсонскую область, часть Запорожской и Крым.

В случае пессимистического сценария защитники Украины останутся на той линии фронта, которая есть сейчас, и возможно даже покинут левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом Свитан рассказал в интервью Главреду.

"Мы сможем освободить Херсонскую область, часть Запорожской и Крым – это максимум, больше не получится. Это возможно при нормальном развитии ситуации с поставками вооружений, которые мы заказали и хотим видеть. Самый пессимистичный сценарий – мы останемся на той линии фронта, которая есть сейчас, перейдя в глухую оборону по всей линии фронта и даже уйдя с левого берега на правый, прикрывшись Днепром", – спрогнозировал военный эксперт.

По его словам, в случае пессимистического сценария, украинским военным придется работать дальними средствами поражения, оставаясь на месте.

В то же время Свитан отмечает, что в оптимистическом сценарии для нас в приоритете есть достать в стране-агрессорке России на глубину в 500 километров, где-то от Москвы до Каспия, то есть отработать военные объекты до Волги.

"Еще один пессимистичный сценарий для нас – недостаточное количество зенитно-ракетных комплексов и возможность россиян уничтожать нашу критическую инфраструктуру. Они могут этого добиться – полностью, конечно, не уничтожат, но могут создать проблемы, особенно энергетике и тепловой генерации", – добавил Свитан.

Смотрите видео интервью Романа Свитана главреда о сценариях на фронте в 2024 году:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Война в Украине

В американском Институте изучения войны (ISW) спрогнозировали катастрофические последствия в случае остановки предоставления военной помощи Украине. Позиционная война в Украине не является стабильной тупиковой ситуацией, поскольку баланс может склониться в любую сторону из-за решений, принятых на Западе.

Также в ISW отмечали, что россияне могут начать новое массированное наступление. В частности, в ISW считают, что российские захватчики могут активизировать наступательные операции независимо от погодных условий. Отмечается, что Белый дом считает, что для оккупантов будет легче действовать в условиях, когда почва будет замерзать в конце января и в феврале 2024 года.

Напомним, командир 2-го механизированного батальона отдельной президентской бригады ВСУ Игорь Губаренко назвал пессимистичный и оптимистичный сценарии того, как закончится война в Украине.

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