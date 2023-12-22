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Удачная работа ГУР и СБУ в Крыму: удалось "ослепить" войска РФ на полуострове

Юрий Берендий
22 декабря 2023, 09:56
Украинские разведчики смогли поразить объект стратегического значения на территории временно оккупированного Россией Крыма.
Удачная работа ГУР и СБУ в Крыму: удалось 'ослепить' войска РФ на полуострове
Удалось поразить на самом деле важный объект / Коллаж Главред, фото: evpatori.ru, скриншот из видео

Атаки оккупантов ракетами и авиацией из района Крыма не могут состояться без поддержки космических войск для разведки, координации и шифрованной связи. Поэтому повреждение Центра космической связи в оккупированном Крыму является очень важным для ВСУ. Об этом в интервью "Фокусу"заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса, военный аналитик Алексей Гетьман.

Хотя, по словам эксперта, невозможно сказать, что таким ударом ВСУ полностью "ослепили" врага, но нанесли ему очень серьезный удар. Теперь многие подразделения остались без разведданных и надежной связи, которая работает в любую погоду. Кроме того, передача важнейшей военной информации, критической во время войны, значительно усложнилась.

"Скорее всего, это удачная работа наших СБУ и ГУР, - отмечает ветеран, - Могли бы выбрать целью что-то попроще, но поразили действительно важный объект, и теперь оккупантам придется передавать секретную и оперативную информацию методами прошлого века - проводной связью", - указывает Гетьман.

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Аналитик отмечает, что Украине удалось отогнать ракетоносители оккупантов от Крыма до Новороссийска. Хотя вчера в акватории появился один корабль с носителем ракет "Калибр", российское командование испытывает трудности именно с загрузкой ракет в других портах, куда Черноморскому флоту пришлось бежать.

Эксперт отмечает, что прогнозировать момент следующего удара "Калибрами" оккупантов невозможно, поскольку, по словам эксперта, даже они сами не знают, когда будет такое указание. Все зависит от готовности ракет, их носителей и планов Генштаба РФ по конкретным целям.

Удары по оккупированному Россией Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 5 декабря во временно оккупированном Крыму были слышны взрывы.

В городе Феодосия под ударом оказался морской нефтяной терминал, который был атакован двумя беспилотниками.

Украинские спецслужбы использовали беспилотники для атаки на военные объекты российских оккупантов, расположенные на территории аннексированного Крыма. Эту информацию сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники. Таким образом, СБУ поздравила оккупантов с Международным днем волонтера.

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