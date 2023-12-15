В Крыму прогремели мощные взрывы: оккупанты заявляют о работе ПВО

Во временно оккупированном Севастополе прогремел взрыв. После этого так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развлекаев сообщил о сбитие беспилотника. Об этом сообщил Крым.Реалии.
Корреспондент "Крым.Реалии" сообщил, что в центральной части Севастополя было слышно несколько пусков реактивных бомбометров. Вскоре в городе раздался громкий взрыв в районе входа в главную бухту Севастополя.
Развлекаев отметил, что российская система противовоздушной обороны будто бы сбила беспилотник и "повреждений инфраструктуры не зафиксировано". Также телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил о двух взрывах в Джанкое, в результате чего перекрыли движение через пункт пропуска "Джанкой".
Впоследствии Крым.Реалии сообщили, со ссылкой на местных жителей, что российская ПВО работает в районе между Черноморским и Межводным. Также сообщается о работе ПВО в районе Геническа.
Напомним, украинские партизаны успешно проникли в 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк в Феодосии (Крым) и получили важную информацию о состоянии российских войск. "АТЕШ" сообщил, что их агент получил данные о личном составе, технике и вооружении части.
Также 5 декабря в оккупированной Феодосии раздались мощные взрывы в морском нефтяном терминале. По данным Telegram-канала Крымский ветер, атаку совершили два беспилотника-камикадзе. Первый беспилотник сдетонировал в воздухе, а второй упал неподалеку от одного из топливных резервуаров.
Как ранее сообщал Главред, украинские спецслужбы совершили атаку с помощью дронов на военные объекты оккупантов в Крыму. Атака охватила различные объекты, включая радиолокационные системы и стоянку вертолетов.
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