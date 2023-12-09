"Оккупанты уйдут из Крыма навсегда": Умеров анонсировал новые наработки на 2024 год

Наработки, которые готовятся на 2024 год, дадут Украине хорошую способность выгнать россиян с оккупированного полуострова, говорит глава Минобороны.

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Умеров анонсировал новые наработки на 2024 год/ коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Украина на 2024 год готовит наработки, которые помогут выгнать российских захватчиков с территории временно оккупированного Крыма навсегда.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телемарафона. Он отметил, что наше государство смогло добиться успеха в Черном море даже несмотря на то, что мы не имеем такого мощного флота.

"Мы показали всему миру, что мы можем добиваться успеха, несмотря на то, что у нас нет такого мощного флота. Мы вынудили Россию отойти от временно оккупированного Крыма. Эти наработки, которые мы готовим на 2024 год, дадут нам очень хорошую способность для того, чтобы они отошли навсегда из нашего Крыма", – заявил министр обороны Украины. видео дня

Война в Украине

Ранее глава разведки Эстонии отмечал, что РФ в ближайшие недели может начать более интенсивные наступления. Оккупанты перегруппировывают силы и скоро могут начать активнее наступать на фронте, интенсивность боев возрастает.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что если Путин одержит победу, это подтолкнет других диктаторов к нападению на соседние страны. Цена от побед этих диктаторов будет намного выше от помощи, которую США сейчас оказывают Украине, подчеркнул глава МИД.

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал Николай Маломуж сказал, когда может быть новое наступление ВСУ. По его словам, украинские военные в ближайшие три-пять месяцев могут развернуть театр боевых действий по освобождению оккупированной части юга Украины.

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