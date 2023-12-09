РФ в ближайшие недели может начать более интенсивные наступления – глава разведки Эстонии

Оккупанты перегруппировывают силы и скоро могут начать активнее наступать на фронте, интенсивность боев возрастает.

https://glavred.info/ukraine/rf-v-blizhayshie-nedeli-mozhet-nachat-bolee-intensivnye-nastupleniya-glava-razvedki-estonii-10523471.html Ссылка скопирована

РФ в ближайшие недели может начать более интенсивные наступления/ коллаж: Главред, фото: командование Объединенных сил ВСУ

Страна-агрессор Россия начала перегруппировывать свои силы. Это может означать, что в ближайшие недели могут начаться еще более активные наступления российских захватчиков в Украине.

Об этом заявил командующий Центра военной разведки Эстонии Антс Кивисельг, сообщает ERR. Он отметил, что ситуация в Украине обостряется.

"Общая интенсивность боев снова возросла по сравнению с предыдущей неделей примерно на четверть. Россия пытается вернуть себе инициативу на всех линиях фронта, но, несмотря на это, серьезных изменений на линии фронта не произошло", – сказал Кивиселг.

видео дня

Он отметил, что оккупанты продолжают направлять свои основные силы на район Авдеевки, там продолжаются наиболее интенсивные бои.

В то же время Кивиселг отметил, что российские захватчики изменили свою наступательную тактику и от прямых атак пехоты перешли к ударам на дальние дистанции. Такие изменения в тактике оккупантов усложнили перегруппировку украинских войск, а также создание и улучшение оборонительных позиций украинской армии.

Также глава разведки Эстонии отметил, что российские оккупанты за неделю потеряли примерно 10 тысяч человек убитыми и ранеными, что является довольно значительной цифрой.

Полковник Кивисельг также отметил, что оборона Украины по-прежнему не пробита.

"Вооруженные силы Украины по-прежнему удерживают два плацдарма на реке Днепр, как в населенных пунктах Крынке, так и в пойме. Это, в свою очередь, заставило Россию перебросить дополнительные войска в этом направлении", – сказал он.

Война в Украине

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко предупредил о новом решении Путина. По словам Романенко, россияне несмотря на тяжелые погодные условия, планируют захватить Луганскую и Донецкую области в пределах административных границ до конца текущего года. Такую цель определил российский диктатор Владимир Путин.

В Foreign Policy ранее отмечали, что Запад должен помочь Украине вернуть Крым, в сценарии 3 этапа. В издании отмечают, что Украина перешла на новый этап войны и Западу следует оказать более решительную военную поддержку. Страны-партнеры должны сосредоточиться на приближении победы Киева и помочь стране вернуть оккупированный Крым. Успех кампании должны обеспечить изоляция полуострова, удары по военным объектам и поражение важных объектов на территории самой РФ.

Напомним, заместитель помощника американского президента по вопросам национальной безопасности Джонатан Файнер назвал план США на 2024 год. Коллективный Запад во главе с США намерен приложить усилия для того, чтобы до конца 2024 года Украина смогла вести переговоры с Россией на выгодных для Киева условиях. Москве придется либо идти на диалог, либо столкнуться с более сильным украинским государством. Силы обороны Украины смогут перейти в новое наступление.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.