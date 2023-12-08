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Россия собрала 120 тысяч солдат: генерал предупредил о новом решении Путина

Юрий Берендий
8 декабря 2023, 13:03
По словам генерала, оккупанты попытаются захватить Донецкую и Луганскую области до конца текущего года. Он также раскрыл стратегию украинской обороны.
Россия собрала 120 тысяч солдат: генерал предупредил о новом решении Путина
Россияне имеют потенциал для наступления в зимний период / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Россияне несмотря на тяжелые погодные условия, планируют захватить Луганскую и Донецкую области в пределах административных границ до конца текущего года. Такую цель определил российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA.

Как сообщил генерал-лейтенант, в Кремле рассчитывали на то, что до 4 ноября удастся оккупировать территории двух областей. Однако украинские защитники разрушили все планы Москвы, и поэтому сроки оккупации территорий в РФ перенесли на конец года.

"Если у противника есть силы и средства — а он их сосредотачивает, — он может наступать. С конца января российская группировка на востоке, которую сформировали, более 120 тысяч, пополняется вооружением, техникой, личным составом со стороны противника, поэтому имеет потенциал для выполнения дальнейших задач, в том числе в зимний период. Поэтому привязка к сезонам не имеет большого смысла", - пояснил Игорь Романенко.

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Генерал-лейтенант подчеркнул, что стратегия украинского военного руководства предусматривает необходимость непрерывного противодействия в течение всего года и в любое время суток.

"Вопрос только в том, чтобы нашим Силам обороны давали необходимые ресурсы для выполнения оборонительных задач и при наличии возможностей для нанесения противнику контрударов", — добавил он.

По его словам, важным элементом в системе обороны является строительство инженерных сооружений, минирование направлений возможного наступления противника и общая организация обороны на наиболее опасных участках.

Боевые действия на востоке Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне продвигаются к населенному пункту Богдановка на Бахмутском направлении. Противник теперь находится вблизи окраин этого населенного пункта. Продолжаются жесткие бои за Богдановку. Об этом сообщил военный из 93-й бригады "Холодный яр" Андрей Бабичев.

Военный эксперт Александр Коваленко оценил угрозу окружения российскими оккупантами Купянска Харьковской области. По его словам, новых угроз для Купянска пока нет.

Кроме этого, российские оккупационные войска ведут подготовку к четвертой волне наступления на Авдеевку, и, по словам представителя УДА "Юг" Сергея Братчука, они интенсивно выполняют штурмовые операции на всем фронте.

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