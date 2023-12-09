"Будет оплачиваться кровью солдат": эксперт объяснил, чем грозит задержка помощи США

В США электоральные риски перевешивают военные риски для Украины.

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Андрей Золотарев рассказал, чем грозит ВСУ задержка военной помощи США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, 43 отдельная механизированная бригада

Американские законодатели отложили вопрос рассмотрения выделения помощи Украине. Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев спрогнозировал в интервью Главреду, как скоро Сенат может к нему вернуться.

По словам эксперта, времени до каникул у Конгресса осталось не так уж и много - до 15 декабря. В Белом доме прекрасно понимают, что военная помощь критически важна для Украины, потому что в противном случае этот вопрос будут рассматривать уже после Нового года, во второй половине января.

"Эта задержка будет оплачиваться кровью украинских солдат и, возможно, очень большими проблемами для Украины на фронте. На что, собственно говоря, Кремль и рассчитывает", - сказал Золотарев. видео дня

При этом, политолог отмечает, что подобная ситуация была прогнозированной, "поскольку много раз говорили о том, что к концу года Украина неизбежно станет заложником внутриполитических разборок в США".

"Началась избирательная кампания, для республиканцев критически важно показать, что они - противники нелегальной миграции, настроены строить стену на границе с Мексикой, что сулит многомиллиардные затраты, ведь этого ждут их избиратели. В свою очередь, для Байдена критически важно не упасть в глазах вчерашних иммигрантов, которые в значительной степени голосуют именно за демократов и потенциально за Байдена. И если он отступит перед республиканцами, это может негативно сказаться на его электоральных шансах. Соответственно, мы получаем ситуацию, когда в США электоральные риски перевешивают военные риски для Украины", - объяснил политолог.

Политолог отметил, что сейчас остается надеяться, что за оставшуюся неделю будет найден какой-то компромисс для того, чтобы Украина получила помощь.

"Но тенденция такова, что в 2024 году объемы и военной, и финансовой помощи будут значительно меньше. В конце концов, этот вопрос решится – вопрос в том, успеют ли это сделать своевременно", - сказал Золотарев.

Он напомнил, что уже были прецеденты в истории, когда во время войны во Вьетнаме задержка с пакетом американской военной помощи фатально отразилась на военном противостоянии, когда Северный Вьетнам, воспользовавшись тем, что в войсках Южного Вьетнама возник дефицит боеприпасов, сумел военным путем получить победу.

"А именно тогда в Соединенных Штатах шла острая дискуссия относительно того, стоит ли подливать масло в огонь войны или подождать. Кстати, тогда одним из тех, кто выступал за деэскалацию, был молодой и перспективный конгрессмен Джо Байден. А на этом фоне задержка с решением вопроса о финансовой и военной помощи Украине, естественно, вызывает тревогу", - рассказал эксперт.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Военная помощь Украине от США

Законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала выделение пакета помощи в размере 106 млрд долларов, в том числе 61 млрд долларов из которых предназначались на помощь Украине.

Президент США Джо Байден, комментируя провал процедурного голосования в Сенате США о помощи Украине, назвал это "политическим шантажом".

Издание Reuters со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениям, сообщает, что Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность пойти на уступки республиканцам в Сенате и поддержать пункт о безопасности границ США в законопроекте о дополнительном финансировании, чтобы предоставить новую помощь Украине и Израилю.

Посол Украины в США Оксана Маркарова надеется, что помощь Киеву будет одобрена до Рождества. По ее словам, повторное голосование за законопроект может состояться в ближайшее время.

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