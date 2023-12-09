УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Будет оплачиваться кровью солдат": эксперт объяснил, чем грозит задержка помощи США

Анна Ярославская
9 декабря 2023, 01:37
В США электоральные риски перевешивают военные риски для Украины.
Андрей Золотарев, ВСУ
Андрей Золотарев рассказал, чем грозит ВСУ задержка военной помощи США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, 43 отдельная механизированная бригада

Американские законодатели отложили вопрос рассмотрения выделения помощи Украине. Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев спрогнозировал в интервью Главреду, как скоро Сенат может к нему вернуться.

По словам эксперта, времени до каникул у Конгресса осталось не так уж и много - до 15 декабря. В Белом доме прекрасно понимают, что военная помощь критически важна для Украины, потому что в противном случае этот вопрос будут рассматривать уже после Нового года, во второй половине января.

"Эта задержка будет оплачиваться кровью украинских солдат и, возможно, очень большими проблемами для Украины на фронте. На что, собственно говоря, Кремль и рассчитывает", - сказал Золотарев.

видео дня

При этом, политолог отмечает, что подобная ситуация была прогнозированной, "поскольку много раз говорили о том, что к концу года Украина неизбежно станет заложником внутриполитических разборок в США".

"Началась избирательная кампания, для республиканцев критически важно показать, что они - противники нелегальной миграции, настроены строить стену на границе с Мексикой, что сулит многомиллиардные затраты, ведь этого ждут их избиратели. В свою очередь, для Байдена критически важно не упасть в глазах вчерашних иммигрантов, которые в значительной степени голосуют именно за демократов и потенциально за Байдена. И если он отступит перед республиканцами, это может негативно сказаться на его электоральных шансах. Соответственно, мы получаем ситуацию, когда в США электоральные риски перевешивают военные риски для Украины", - объяснил политолог.

Политолог отметил, что сейчас остается надеяться, что за оставшуюся неделю будет найден какой-то компромисс для того, чтобы Украина получила помощь.

"Но тенденция такова, что в 2024 году объемы и военной, и финансовой помощи будут значительно меньше. В конце концов, этот вопрос решится – вопрос в том, успеют ли это сделать своевременно", - сказал Золотарев.

Он напомнил, что уже были прецеденты в истории, когда во время войны во Вьетнаме задержка с пакетом американской военной помощи фатально отразилась на военном противостоянии, когда Северный Вьетнам, воспользовавшись тем, что в войсках Южного Вьетнама возник дефицит боеприпасов, сумел военным путем получить победу.

"А именно тогда в Соединенных Штатах шла острая дискуссия относительно того, стоит ли подливать масло в огонь войны или подождать. Кстати, тогда одним из тех, кто выступал за деэскалацию, был молодой и перспективный конгрессмен Джо Байден. А на этом фоне задержка с решением вопроса о финансовой и военной помощи Украине, естественно, вызывает тревогу", - рассказал эксперт.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Военная помощь Украине от США

Законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала выделение пакета помощи в размере 106 млрд долларов, в том числе 61 млрд долларов из которых предназначались на помощь Украине.

Президент США Джо Байден, комментируя провал процедурного голосования в Сенате США о помощи Украине, назвал это "политическим шантажом".

Издание Reuters со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениям, сообщает, что Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность пойти на уступки республиканцам в Сенате и поддержать пункт о безопасности границ США в законопроекте о дополнительном финансировании, чтобы предоставить новую помощь Украине и Израилю.

Посол Украины в США Оксана Маркарова надеется, что помощь Киеву будет одобрена до Рождества. По ее словам, повторное голосование за законопроект может состояться в ближайшее время.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине военная помощь Андрей Золотарев новости Украины и мира война России и Украины
Реклама

Главное за день

РФ в ближайшие недели может начать более интенсивные наступления – глава разведки Эстонии

РФ в ближайшие недели может начать более интенсивные наступления – глава разведки Эстонии

02:35 Украина
"Нельзя давать РФ перехватить инициативу": Зеленский провел заседание Ставки

"Нельзя давать РФ перехватить инициативу": Зеленский провел заседание Ставки

22:43 Украина
Республиканцы хотят договариваться о помощи Украине лично с Байденом - Politico

Республиканцы хотят договариваться о помощи Украине лично с Байденом - Politico

22:23 Мир
Все главные новости

Последние новости

02:35

РФ в ближайшие недели может начать более интенсивные наступления – глава разведки Эстонии

01:37

"Будет оплачиваться кровью солдат": эксперт объяснил, чем грозит задержка помощи США

08 декабря, пятница
23:20

"Настраиваем бригады": Украина готовится к контрнаступлению - Кулеба

22:43

"Нельзя давать РФ перехватить инициативу": Зеленский провел заседание Ставки

22:37

MONATIK планирует стать многодетным отцомВидео

Россия рассчитывает дожать Украину без помощи США - ЗолотаревРоссия рассчитывает дожать Украину без помощи США - Золотарев
22:23

Республиканцы хотят договариваться о помощи Украине лично с Байденом - Politico

22:19

Тромб: Леонида Агутина экстренно госпитализировали

22:14

Россия начала "зимнюю кампанию ударов" по Украине - Sky News

22:09

В Украине уже есть графики отключения света: когда их начнут применять

Реклама
21:12

РФ усиливает натиск на Купянск: враг перебрасывает силы, чтобы создать плацдарм

20:57

По-богатому: внучка Ротару в шубе и золотой майке на голое тело ходила по Нью-Йорку

20:33

Украина сможет пойти в новое контрнаступление только в 2025 году – WSJ

20:21

Шантаж Орбана сработал: Еврокомиссия хочет выделить Венгрии 10 млрд евро

19:58

Сколько ракет Россия может запустить за одну атаку по Украине: ответ авиаэксперта

19:51

Как сохранить свою пенсию: в ПФУ раскрыли детали о продолжении выплат

19:38

Засыплет снегом и зальет дождями: где в Украине будет очень скользко

19:21

Украина не сможет быстро получить деньги от активов России в ЕС – Reuters

19:12

Обмерзает оптика и аккумуляторы: военный рассказал о тяжелой зиме на фронте

19:10

А если бы вместо ВСУ наступала армия НАТО?мнение

19:03

"Символ сопротивления": разведка Британии определила, для чего оккупанты обстреливают остров Змеиный

Реклама
18:50

"У меня сейчас денег нет": Повалий разнылась перед русскими пропагандистами

18:08

Россияне перешли от дронов к ракетам: к чему готовиться украинцам

18:05

"Враг давит": оккупанты терпят колоссальные потери в "мясных штурмах" - Барабаш

18:05

Что делать если телевизор ломается и не показывает: эти сведения ошеломят

17:33

Заливает водой через большие трещины: в Киеве существует реальный риск обвала в метро

17:21

ВСУ меняют тактику: Коваленко рассказал, что ждет Украину в начале 2024 года

17:19

Вы выбросите лопату для снега: чем посыпать сугробы во дворе, чтобы они растаяли на глазах

17:10

3 минуты утренней зарядки: самый простой комплекс упражнений для начала дняВидео

17:05

Запад должен помочь Украине вернуть Крым, у сценария три этапа – Foreign Policy

16:32

РФ пытается скопировать украинские морские дроны: в ГУР заявили о новом плане Кремля

16:28

Путин готовит масштабную мобилизацию: Ступак раскрыл, когда она состоится

16:27

Боеприпасы и многое другое: Германия выделила Украине большой пакет помощи

16:12

Девушка поделилась простым лайфхаком, после которого багажник вашей машины будет открываться сам

16:01

Как наряжать елку в год дракона: лучшие способы привлечь в дом счастье

16:01

Путиниста Депардье обвинили в изнасиловании актрисы

15:57

В люди почти не выходит: с кем больше всего времени проводит Путин

15:38

Волочкова разделась перед бойфрендом дочери в бане

15:30

Защитит от болезней и укрепит здоровье: что нужно сделать 9 декабря - приметы

15:26

В ГУР анонсировали новые рейды в Крым и назвали цели

15:22

Украинцев ждет усиление мобилизации в 2024 году - Золотарев

Реклама
15:20

Мыть и драять не придется: как отчистить столовые приборы с помощью воды и фольги, быстрый способ

15:15

Это может привести к бедности: что нельзя готовить на Новый год 2024Видео

15:02

Неоспоримая помощь ВСУ: партизаны "слили" место дислокации оккупантов

14:58

Церковный праздник 9 декабря: что нельзя делать в день зачатия святой Анны

14:54

Реальные красавцы: в Сети показали рослых сыновей Бритни Спирс

14:46

Украинская актриса призналась, что является родственницей Тины КарольВидео

14:41

"Променергооборудование": противопожарной техники для нужд Украины слишком много не бывает актуально

14:20

Где будет +11 градусов, а где -14: погода в Украине удивит резким перепадом температур

14:15

ВСУ получили более 250 авто при содействии Фонда Favbet Foundation

14:10

Войска РФ силой вгрызлись в Авдеевку: в ВСУ раскрыли две "задачи" врагу от Путина

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять