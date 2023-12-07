УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Посол объяснила, почему Сенат США провалил законопроект о военной помощи Украине

Анна Ярославская
7 декабря 2023, 08:28
Оксана Маркарова надеется, что помощь Киеву будет одобрена до Рождества.
Оксана Маркарова, военная помощь США
Оксана Маркарова прокомментировала провал голосования за военную помощь Украине в Сенате / Коллаж: Главред, фото: minfin.gov.ua, pixabay.com, ОП

Сенат США провалил вынесение на обсуждение вопроса о предоставлении нового пакета военной помощи Украине - 51 сенатор проголосовал против прекращения дебатов вокруг документа. Однако посол Украины в США Оксана Маркарова надеется, что помощь Киеву будет одобрена до Рождества.

По ее словам, повторное голосование за законопроект может состояться в ближайшее время.

Она отметила, что представители Республиканской партии, которые обещали голосовать против, ранее говорили, что не могут поддержать документ, в котором не будет вопроса безопасности южной границы США.

видео дня

"Что это значит для Украины? На всех встречах сенаторы уверяли нас в том, что сегодняшнее голосование это не голоса против Украины. Что внутриполитические события, происходящие в Конгрессе США, не будут влиять на продолжение поддержки нашего государства, которое будет продолжено благодаря двухпартийной поддержке. Поэтому мы продолжаем активную работу и надеемся, что еще до Рождества Конгресс поддержит согласованный пакет", — написала посол в Facebook.

Военная помощь Украине от США

Законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала выделение пакета помощи в размере 106 млрд долларов, в том числе 61 млрд долларов из которых предназначались на помощь Украине.

Для вынесения законопроекта на голосование он должен был получить хотя бы 60 из 100 голосов. "За" проголосовали только 49 сенаторов. Против законопроекта проголосовали все республиканцы, а также независимый сенатор Берни Сандерс.

Президент США Джо Байден, комментируя провал процедурного голосования в Сенате США о помощи Украине, назвал это "политическим шантажом".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отсрочка американской помощи Киеву несет в себе "большой риск" того, что Украина может потерпеть поражение в войне против РФ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости США военная помощь Оксана Маркарова война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ночью РФ атаковала Одесскую область: есть "прилет", погиб человек

Ночью РФ атаковала Одесскую область: есть "прилет", погиб человек

09:06 Украина
Воевать будут американцы: в Белом доме назвали последствия отмены помощи Украине

Воевать будут американцы: в Белом доме назвали последствия отмены помощи Украине

08:44 Мир
США и Украина запустят совместное производство оружия для нужд ВСУ

США и Украина запустят совместное производство оружия для нужд ВСУ

07:42 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:06

Ночью РФ атаковала Одесскую область: есть "прилет", погиб человек

08:53

Гороскоп на завтра 8 декабря 2023: Раки потеряют деньги, Девы - оденьтесь в зеленый

08:44

Воевать будут американцы: в Белом доме назвали последствия отмены помощи Украине

08:28

Посол объяснила, почему Сенат США провалил законопроект о военной помощи Украине

08:14

Лунный календарь 8 декабря 2023: пассивный день, который приносит нервные срывы

Без помощи США фронт перейдет в оборону, победа Украины станет призрачной - ГорбачБез помощи США фронт перейдет в оборону, победа Украины станет призрачной - Горбач
08:10

Чья смерть поразила и шокировала Путинамнение

08:07

ВСУ контратаковали россиян на Авдеевском направлении: в ISW раскрыли детали

07:42

США и Украина запустят совместное производство оружия для нужд ВСУ

07:40

Залог успеха в 2024 году: астролог рассказал, что каждому знаку нужно сделать до Нового годаВидео

Реклама
06:55

Нужно найти жену фермера за 19 секунд: чрезвычайно сложная загадка

06:53

Сенат США не вынес на голосование вопрос о помощи Украине: Байден назвал это "шантажом"

06:25

Почему нельзя говорить "лишній": как заменить слово, которое часто употребляют по ошибке

06:10

Россия бросила в мясорубку новые подразделения "Шторм V"мнение

05:00

Не тащите бабушкину мебель в дом: мольфар сказал, какие беды она может принестиВидео

04:30

"Это признак недоразвитости": Тука объяснил, почему россияне верят ПутинуВидео

03:45

Как продлить срок службы стиральной машины: три хитрости, о которых вы не знали

03:34

Будет штиль: астролог назвал 4 знака, которые легче всех переживут декабрь 2023Видео

02:37

Пропагандисты РФ громко опозорились: украли кадры уничтожения своего же С-350

02:05

Герцогиня в черном: Меган Маркл засветилась в дорогущем луке "занятой мамочки"

01:35

Эксперт рассказал, заставляют ли Украину согласиться на заморозку войны

Реклама
00:04

В США затянется на 2024 год вопрос выделения помощи Украине - Горбач

06 декабря, среда
23:40

"Их невозможно остановить": РФ приближается к технологическому перелому - Берлинская

22:48

Зеленский и Орбан могут встретиться: Ермак провел разговор с МИД Венгрии

22:30

Без осложнений, но с гистологией: сыну известного шоумена сделали операцию

22:27

Путин повысил в звании генерала РФ, который "помог" ВСУ уничтожить своих солдат

22:06

"Пехота - это мобилизация": полковник ответил, нужна ли мобилизация в Украине

22:01

Анджелина Джоли пожаловалась на паралич

21:42

Путин провалил все битвы: Зеленский назвал единственную цель нового наступления РФ

21:41

Буря затягивается: в Украине почти неделю будет бушевать геомагнитный шторм

21:41

Концерт вызвал землетрясение: Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time

21:11

"Ситуация критическая": офицер прямо сказал, будут ли ВСУ выходить из Авдеевки

20:53

Будут использовать искусственный интеллект и молодежь: какие атаки готовит Россия

20:48

Надо найти кольцо среди снежинок за 10 секунд: оптическая иллюзия для самых внимательных

20:46

Головоломка для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 9 секунд найти кошек

20:39

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" получил повестку

20:37

Как узнать, какая у тебя аура по дате рождения: интересный метод

20:31

Байден к Конгрессу: если Путин захватит Украину, он нападет на союзников по НАТОВидео

20:21

США выделили, возможно, один из последних пакетов помощи Украине: что вошло

20:05

Секретный брифинг в Сенате по Украине стал скандальным: в CNN узнали детали

19:31

Возлюбленная Владимира Остапчука похвасталась драгоценным подарком от мужа

Реклама
19:30

В Украине ухудшается погода: где засыплет снегом и налетит холодина

19:10

Почему Украину не воспринимают узловой точкой безопасности континентамнение

18:50

"Обращение" Пригожина и "денацификация": Сеть взорвалась мемами о ликвидации Кивы

18:48

Оккупанты давят на левобережье Херсонщины: засыпают бомбами и готовят резервы - Хлань

18:33

Венгрия против всего, что касается поддержки Украины: готовит срыв саммита ЕС - журналист

18:25

"Если мы проиграем, Украина будет сплошной Бучей": военный расскрыл планы России

18:11

Путин хочет аннексировать все Азовское море: в СМИ появились подробности

18:10

К жене пристает доктор: Гордон пожаловался на Комаровского

17:55

ВСУ перекапывают оккупантов: военный рассказал об адской ситуации на фронте

17:44

Армии Украины нужно перейти в глухую оборону: боец ВСУ назвал три причины

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять