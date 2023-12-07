Посол объяснила, почему Сенат США провалил законопроект о военной помощи Украине

Оксана Маркарова надеется, что помощь Киеву будет одобрена до Рождества.

https://glavred.info/ukraine/posol-obyasnila-pochemu-senat-ssha-provalil-zakonoproekt-o-voennoy-pomoshchi-ukraine-10522909.html Ссылка скопирована

Оксана Маркарова прокомментировала провал голосования за военную помощь Украине в Сенате / Коллаж: Главред, фото: minfin.gov.ua, pixabay.com, ОП

Сенат США провалил вынесение на обсуждение вопроса о предоставлении нового пакета военной помощи Украине - 51 сенатор проголосовал против прекращения дебатов вокруг документа. Однако посол Украины в США Оксана Маркарова надеется, что помощь Киеву будет одобрена до Рождества.

По ее словам, повторное голосование за законопроект может состояться в ближайшее время.

Она отметила, что представители Республиканской партии, которые обещали голосовать против, ранее говорили, что не могут поддержать документ, в котором не будет вопроса безопасности южной границы США.

видео дня

"Что это значит для Украины? На всех встречах сенаторы уверяли нас в том, что сегодняшнее голосование это не голоса против Украины. Что внутриполитические события, происходящие в Конгрессе США, не будут влиять на продолжение поддержки нашего государства, которое будет продолжено благодаря двухпартийной поддержке. Поэтому мы продолжаем активную работу и надеемся, что еще до Рождества Конгресс поддержит согласованный пакет", — написала посол в Facebook.

Военная помощь Украине от США

Законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала выделение пакета помощи в размере 106 млрд долларов, в том числе 61 млрд долларов из которых предназначались на помощь Украине.

Для вынесения законопроекта на голосование он должен был получить хотя бы 60 из 100 голосов. "За" проголосовали только 49 сенаторов. Против законопроекта проголосовали все республиканцы, а также независимый сенатор Берни Сандерс.

Президент США Джо Байден, комментируя провал процедурного голосования в Сенате США о помощи Украине, назвал это "политическим шантажом".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отсрочка американской помощи Киеву несет в себе "большой риск" того, что Украина может потерпеть поражение в войне против РФ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.