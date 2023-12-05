"Украина рискует проиграть войну": Ермак призывает Конгресс срочно выделить помощь

Если Конгресс США не выделит Украине новый пакет военной помощи, то ВСУ могут остаться без возможности освободить оккупированные территории.

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Украина будет рисковать проиграть в войне, если США не дадут помощь / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Офис президента

Украина окажется перед реальным риском проиграть войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. Произойти это может в случае, если США так и не проголосуют за выделение нового пакета военной помощи Украине. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Голос Америки.

Также из-за этого может произойти так, что ВСУ просто не будут иметь возможности освободить оккупированные территории.

"И, конечно, это сделает невозможным продолжение усилий по освобождению (украинских территорий) и создаст большой риск проиграть эту войну ... Конечно, без этой прямой бюджетной поддержки будет трудно оставаться на тех же позициях, чтобы люди действительно выжили в ситуации, когда война будет продолжаться", – сказал Ермак. видео дня

Ермак призывает Конгресс США как можно скорее проголосовать за выделение помощи. Он также акцентировал внимание на то, что у Киева есть план на следующий год.

"У нас действительно есть план, и этот план... включает военные операции... включает дипломатическую деятельность и, конечно, включает наше сотрудничество в сфере коммуникаций и информации", – сказал он.

Военная помощь Украине от США

15 ноября Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Законопроект спикера Майка Джонсона был принят, чтобы предотвратить "шатдаун".

Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что без утверждения нового масштабного пакета помощи Украине в Конгрессе возможности Америки помочь Киеву уменьшаются с каждой неделей.

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат в ближайшей перспективе выделять Украине военную помощь, однако пакеты станут меньше.

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