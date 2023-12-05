"Украина рискует проиграть войну": Ермак призывает Конгресс срочно выделить помощь

Украина окажется перед реальным риском проиграть войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. Произойти это может в случае, если США так и не проголосуют за выделение нового пакета военной помощи Украине. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Голос Америки.
Также из-за этого может произойти так, что ВСУ просто не будут иметь возможности освободить оккупированные территории.
"И, конечно, это сделает невозможным продолжение усилий по освобождению (украинских территорий) и создаст большой риск проиграть эту войну ... Конечно, без этой прямой бюджетной поддержки будет трудно оставаться на тех же позициях, чтобы люди действительно выжили в ситуации, когда война будет продолжаться", – сказал Ермак.видео дня
Ермак призывает Конгресс США как можно скорее проголосовать за выделение помощи. Он также акцентировал внимание на то, что у Киева есть план на следующий год.
"У нас действительно есть план, и этот план... включает военные операции... включает дипломатическую деятельность и, конечно, включает наше сотрудничество в сфере коммуникаций и информации", – сказал он.
Военная помощь Украине от США
15 ноября Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Законопроект спикера Майка Джонсона был принят, чтобы предотвратить "шатдаун".
Ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что без утверждения нового масштабного пакета помощи Украине в Конгрессе возможности Америки помочь Киеву уменьшаются с каждой неделей.
Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат в ближайшей перспективе выделять Украине военную помощь, однако пакеты станут меньше.
Другие новости:
- "Будем жестко требовать": Польша хочет отменить транспортный безвиз для украинцев
- Раздались взрывы и начался пожар: россияне атаковали Харьковщину "шахедами"
- ГУР анонсировало удары по Севастополю, Крымскому мосту и Новороссийску в ближайшее время