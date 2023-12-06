ВСУ перекапывают оккупантов: военный рассказал об адской ситуации на фронте

Захватчики преобладают Вооруженные Силы Украины в живой силе, несмотря на это украинские военные осуществляют успешные операции.

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На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои / Коллаж: Главред, фото: Генеральный штаб ВСУ, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

На Бахмутском направлении враг продвинулся к окраинам Богдановки. За этот населенный пункт продолжаются ожесточенные бои. Об этом в эфире "Эспрессо"рассказал военный 93-й бригады "Холодный яр" Андрей Бабичев.

По его словам, последние три дня характеризуются крайне напряженной ситуацией на этом направлении. Постоянные обстрелы артиллерией и применение беспилотников, создают напряженную обстановку. Российские войска продвинулись к окраинам Богдановки, ведя ожесточенные бои.

"Последние три дня очень адски на Бахмутском направлении, такого давно не было. Круглосуточно раздается канонада артиллерии с обеих сторон. Минусовая температура, грязь замерзла, погода ясная, и это способствует хорошей работе артиллерии и БПЛА. Сейчас враг сильно пошел, и давит нас возле Богдановки, которая расположена южнее Бахмута и Хромового. Враг практически дошел до окраин Богдановки, там продолжаются очень ожесточенные бои", - сказал военный. видео дня

Военный также отметил, что Вооруженные Силы Украины активно противостоят россиянам, но враг непрерывно пополняет свои ряды новыми военными. Обе стороны активно используют пехоту, однако преимущество в живой силе на стороне оккупантов.

"ВСУ перекапывают живую силу оккупантов, но россияне постоянно добавляют туда солдат. Не знаю сколько надо снарядов, чтобы уничтожить их всех", - добавил Бабичев.

Оборона на Бахмутском направлении остается сложной. И ВСУ, и оккупанты используют артиллерию, авиацию и другие средства для укрепления своих позиций. Несмотря на напряженную обстановку, военный указал на успешные операции в отражении вражеских атак вблизи Клещиевки, где ВСУ сумели стабилизировать оборонительные линии.

"Противник использует авиацию и "ланцеты". Артиллерия плотно работает, как с нашей стороны, так и со стороны врага, никто не хочет отступать. На этом направлении мы уже стоим в глухой обороне. Иногда какая-то посадка может несколько раз за день переходить из рук в руки. На той неделе мы имели успех у Клещиевки. ВСУ отбили позиции, где продвинулся враг, оборона там стоит прочно", - подчеркнул Бабичев.

Ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, оккупанты на Бахмутском направлении уменьшили использование бронетехники для штурмов и активно применяют пехоту, сообщил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады, Александр Бородин. Штурмовые действия россиян сопровождаются большим количеством личного состава.

Также специалисты ISW 6 декабря сообщили, что украинские войска активно штурмовали позиции к югу от Бахмута. Один из украинских военных заявил о контратаке под Богдановкой, где ВСУ удалось захватить две позиции, ранее принадлежавшие российскому 331-му воздушно-десантному полку ВДВ РФ.

Кроме этого, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации, Георгий Тука, поделился своими мыслями относительно будущего разрушенных городов, в частности Бахмута. Эксперт подчеркнул, что Бахмут, как районный центр, имел значительное административное значение для региона. Вероятно такие города как Бахмут или Авдеевка, будут восстановлены после разрушений.

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