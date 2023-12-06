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"Плохие сутки для оккупантов": ВСУ "минуснули" РЭБ Житель и 520 путинских вояк

Анна Ярославская
6 декабря 2023, 12:18
На Таврическом направлении уничтожена станция РЭБ Р-330Ж "Житель", РСЗО 9П140 "Ураган" и САУ 2С7 "Пион" и сотни человек личного состава.
РЭБ
Названы потери РФ на Таврическом направлении / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, росСМИ

Российские оккупанты понесли серьезные потери на Таврическом направлении. За последние сутки они лишились системы радиоэлектронной борьбы РЭБ "Житель", а ряды захватчиков поредели на 520 человек.

"Плохие для оккупантов сутки. Уничтожена станция РЭБ Р-330Ж "Житель", РСЗО 9П140 "Ураган" и САУ 2С7 "Пион". Враг значительно активизировал применение дронов-камикадзе, авиации и артиллерии", - сообщил в Telegram бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" оккупанты нанесли 22 авиаудара, провели 46 боевых столкновений и совершили 1059 артобстрелов.

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"Наши защитники и защитницы стойко удерживают оборону на Авдеевском и Марьинском направлениях", - уточнил Тарнавский.

РЭБ "Житель": чем эта система вредит ВСУ на поле боя

Армия РФ приняла на вооружение систему радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель" в 2008 году. С тех пор система была модернизирована.

Это автоматизированная станция создания помех. Она работает в составе автоматизированного комплекса помех Р-330М1П "Диабазол" или автономно, но с меньшей эффективностью. Модуль питается от генератора, его стандартный рассчет составляет четыре человека.

Система предназначена для подавления наземных станций мобильной связи GSM-900/1800, систем спутниковой связи "ИНМАРСАТ" и "Иридиум", навигационной системы GPS (NAVSTAR).

"Житель" также помогает россиянам в радиоэлектронной разведке, автоматически обнаруживая и пеленгуя источники радиоизлучений. Кроме того, он может обмениваться данными с такими же станциями для охвата большей территории и более точного определения координат. Объекты, излучающие сигнал, отображаются на электронных топографических картах или прямоугольной сетке координат.

"Когда "Житель" работает, то про любую связь в указанном диапазоне можно забыть. Ее просто не будет совсем. А две станции, работающие в паре, вполне способны оглушить миллионный город. Единственный минус — это то, что "Житель" в радиусе действия валит всех, и своих, и чужих. Поэтому в процессе работы делается оповещение по кабельному телефону для своих. Таким же образом информируют и об окончании работы", - пишет Военное обозрение.

Специалист из Британского Королевского института объединенных служб (RUSI) Томас Уитингтон рассказал, что российские системы "Житель" мешают ВСУ применять американские корректируемые боеприпасы JDAM.

Общие потери РФ на Таврическом направлении за прошедшие сутки составили: 520 человек 39 единиц военной техники. В частности, 2 танка, 12 ББМ, 4 артисистемы, 1 РСЗО, 10 БпЛА, 8 автомобилей, 2 единицы спецтехники.

"Также был уничтожен 1 склад боеприпасов и 1 другой важный объект врага. Еще 40 единиц техники врага повреждены", - добавил генерал Тарнавский.

Как сообщал Главред, в Минобороны Великобритании сообщили, что российская сторона, вероятно, понесла потери в 220-280 тысяч ранеными и 70 тысяч убитыми. Как следствие, оценки колеблются от 290 до 350 тысяч общих российских боевых потерь.

Британская разведка также отмечает: рекордные потери армии российских оккупантов в ноябре нынешнего года вызваны наступлением на Авдеевку.

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