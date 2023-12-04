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Даже в Кремле не знают точной цифры: разведка Британии оценила потери России

Юрий Берендий
4 декабря 2023, 16:03
Разведка Министерства обороны Великобритании обнародовала свои оценки относительно потерь российской армии за все время полномасштабного вторжения в Украину.
Даже в Кремле не знают точной цифры: разведка Британии оценила потери России
Разведка Британии оценила россиян в войне / Коллаж Главред, фото: Фото: Facebook / Михаил Федоров, Минобороны РФ

Россияне потеряли от 180 до 240 тысяч солдат и офицеров ранены и примерно 50 тысяч убитыми. Одновременно наемники частной военной компании "Вагнер", вероятно, понесли потери в размере 40 тысяч ранеными и 20 тысяч убитыми. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

"Поэтому в целом российская сторона, вероятно, понесла потери в 220-280 тысяч ранеными и 70 тысяч убитыми. Как следствие, оценки колеблются от 290 до 350 тысяч общих российских боевых потерь", – говорится в сообщении.

Разведка Великобритании оценивает примерное среднее количество раненных и убытих военных российской армии на уровне примерно 320 тысяч человек. В то же время указывается на возможность отсутствия точных данных со стороны российского командования.

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"Даже среди российских официальных лиц существует низкий уровень понимания общих потерь из-за давно сложившейся культуры ложной отчетности в армии", - заявила разведка.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, СМИ отмечают, что во время недавнего визита главного руководителя Пентагона Ллойда Остина в Киев, генерал-лейтенант Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, жаловался ему на вмешательство Офиса президента Украины в деятельность военных.

МиГ-31К, который может нести ракеты-носители "Кинжал", представляет потенциальную угрозу для разных территорий. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, в каких ситуациях может не объявляться воздушная тревога из-за взлета МиГа в Украине.

Как сообщили в Институте изучения войны, 3 декабря российские оккупанты совершили наступательные операции неподалеку от Авдеевки. Российские войска продвинулись к западу от железной дороги к северу от степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).

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война в Украине британская разведка
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