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Украина получила дефицитные ракеты и современные ЗРК - Зеленский

Яна Ставская
4 декабря 2023, 15:50обновлено 4 декабря, 16:28
Зеленский поделился результатами работы "зернового коридора" и прокомментировал ситуацию на фронте.
Украина получила дефицитные ракеты и современные ЗРК - Зеленский
Украина готовит новые средства поражения российских ракет / Коллаж Гларведа. Фото: офис Президента, 53 ОМБ

Украинские военные получили дефицитные ракеты к имеющимся системам ПВО, а также новые ЗРК, поделился президент Владимир Зеленский по результатам ежедневного селектора.

"Продолжается выполнение важных оборонных договоренностей с нашими партнерами. Получили как дефицитные ракеты к имеющимся системам ПВО, так и новые, современные зенитные комплексы. Благодарен нашим друзьям", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства в Telegram.

Дают результат и усилия по наращиванию собственного производства, добавил Зеленский.

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"Впервые вышли на показатель шесть "Богдан" в месяц. И уже видим, как увеличить его еще", - отметил президент.

Отдельно Зеленский прокомментировал работу "зернового коридора". В частности, превышена отметка 7 млн тонн грузов.

"Также получил доклады разведок, сводки с фронта. Оборонительные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях, активные действия на юге", - рассказал Зеленский.

Украине критически не хватает вооружения

Накануне в США признали нехватку средств на финансирование помощи Украине. В частности, как писал Financial Times, директор Административно-бюджетного управления США Шаланда Янг заявила, что средства иссякнут уже к концу 2023 года. И это, по ее словам, сделает невозможным дальнейшее сопротивление ВСУ российским захватчикам.

Дипломат Валерий Чалый, в свою очередь, отметил, что в таком случае "ВСУ могут рано или поздно остаться без оружия".

О том, что конгрессмены США никак не могут согласовать свою позицию относительно дальнейшей поддержки Украины и украинского войска, Главред писал неоднократно. Например - что США могут не выделить новый пакет помощи Украине до конца года.

Все это происходит на фоне повышения активности боев на всех направлениях фронта и увеличения численности российских войск. Как метко отметил представитель Совбеза США Джон Кирби, "Путин буквально разбрасывается человеческим мясом". Также это свидетельствует о намерении России продолжать войну и в конечном итоге достичь своих целей по оккупации территории Украины.

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