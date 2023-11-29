Угроза окружения Купянска: эксперт назвал вероятное направление удара РФ

Военный эксперт Александр Коваленко оценил угрозы окружения российскими оккупантами Купянска Харьковской области.
Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, на сегодня нет новых угроз для Купянска.
По его словам, россияне еще с лета хотят занять Синьковку, получив плацдарм на Купянск, но безуспешно. В настоящее время они вынуждены задействовать силы с Лиманского направления под Авдеевкой.
Эксперт обратил внимание на то, что российская группа войск "Центр" будет ослаблена и не сможет давить настолько сильно, как прошлым летом.
"Это позволит нам перераспределять ресурс, например, больше на Купянск, чтобы в случае необходимости усилить оборону. На Купянском направлении, за которое отвечает группа войск "Запад", конечно, постараются прорвать наши рубежи, но я не вижу никаких особых перспектив до конца года", - добавил Коваленко.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Ситуация под Купянском
Ранее сообщалось, что Россия пошла "мясными штурмами" на село под Купянском. На штурмы украинских позиций враг снова бросает отряды заключенных. К поддержке регулярных войск привлечена авиация России.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Александр Сырский посетил ВСУ под Купянском и Бахмутом. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заслушал доклады о ходе выполнения боевых задач и проблемных вопросах на поле боя с агрессором Россией.
Ранее аналитики американского Института изучения войны сообщили о продвижении оккупантов на Купянском направлении. Накануне ВС РФ атаковали вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. На тот момент противник завершал перегруппировку и планировал идти в новую атаку.
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