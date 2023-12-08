Тяжелые один-два месяца и угроза "переговоров": Золотарев сделал прогноз

После своих "выборов" Путин может попытаться развернуть 400 тысяч войск, чтобы "дожать" ситуацию до президентских выборов в США, считает Андрей Золотарев.

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Нам предстоят очень тяжелые месяц или даже два - Золотарев / Коллаж: Главред, фото: Главред, 241-я ОБрТРО

Агрессор Россия может воспользоваться ситуацией с затягиванием голосования в Конгрессе по финансированию военной помощи Украине и попытаться продавить "переговоры". Уже после "выборов" Путина Москва способна объявить мобилизацию и развернуть дополнительные 400 тысяч войск, чтобы "дожать" ситуацию. Об этом заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Кремль может воспользоваться ситуацией с затягиванием Конгрессом решения о помощи Украине для продвижения так называемых переговорах на своих условиях. Киеву предстоят тяжелые 1-2 месяца.

"Только ленивый не говорил о том, что Путин ждет президентских выборов в США. Но сейчас ситуация такова, что, возможно, этот шанс [на переговоры] попытаются использовать, не дожидаясь выборов. Очевидно, исходят из того, что дефицит боеприпасов может негативно сказаться на боеспособности ВСУ, нам предстоят очень тяжелые месяц или даже два", - считает Золотарев. видео дня

По его словам, существует сценарий, при котором в России после "президентских выборов" объявят мобилизацию, соберут дополнительные войска, чтобы попытаться "дожать" ситуацию до американских выборов главы государства.

"Не исключен сценарий, что после выборов в РФ там могут начать очередную волну мобилизации. Если сейчас, фактически, проблема решается за счет контрактников и желающих рискнуть головой хватает, то потом Россия попытается развернуть дополнительны 400 тысяч человек для того, чтобы, "дожать" ситуацию до выборов президента США осенью", - подчеркнул Андрей Золотарев.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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