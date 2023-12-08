РФ пытается скопировать украинские морские дроны: в ГУР заявили о новом плане Кремля

Оккупанты собирают обломки таких дронов, чтобы попытаться самостоятельно их воспроизвести.

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РФ пытается скопировать украинские морские дроны/ коллаж: Главред, фото: u24.gov.ua, скрин

Российские оккупанты пытаются скопировать украинские морские дроны. Захватчики собирают обломки таких дронов, чтобы попытаться воссоздать их.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона. Он отмечает, что оккупанты хотят собрать из этих остатков что-то, что будет работать, а затем запустить это в производство.

"Они работают над этим (копируют морские дроны – ред.) и тщательно собирают обломки, остатки украинских морских дронов. Пробуют, как можно больше собрать из остатков что-то, что будет работать, и попытаться наладить производство", – сказал Юсов. видео дня

Юсов подчеркнул, что морские дроны продолжают быть угрозой для флота страны-агрессора России в Черном море, и захватчики осознают эту угрозу.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о цели утреннего ракетного удара РФ. Оккупанты утром запустили по Украине 19 крылатых ракет. Это была либо "проба пера", либо начало осуществления регулярных ракетных пусков, говорит Коваленко.

Также раньше в ВСУ раскрыли две "задачи" врагу от Путина. Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий. Оккупационные войска агрессора России хотят любой ценой окружить Авдеевку и захватить всю Донецкую область. Россиян массово бросают в бой, они пытаются выполнить установку Москвы. Идут очень интенсивные боевые действия.

Напомним, в ГУР анонсировали новые рейды в Крым и назвали цели. Бойцы Сил обороны Украины совершали больше рейдов в оккупированный Крым, сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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