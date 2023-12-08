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"Может быть началом массовых пусков": Коваленко – о цели утреннего ракетного удара РФ

Алёна Воронина
8 декабря 2023, 13:04
Оккупанты утром запустили по Украине 19 крылатых ракет. Это была либо "проба пера", либо начало осуществления регулярных ракетных пусков.

Ракета, Александр Коваленко
Коваленко рассказал о цели утреннего ракетного удара РФ/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, Facebook Коваленко

Ракетный удар оккупантов по Украине утром в пятницу, 8 декабря, выглядит очень странно, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он обратил внимание, что российские захватчики для этой атаки подняли в воздух 7 стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС. На каждом из них было по 2-4 ракеты, хотя есть возможность устанавливать по 8. Об этом Коваленко написал в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что эта атака могла быть "пробой пера".

"Если честно, пуск для меня странный. Если он был ориентирован на энергетическую инфраструктуру, то, опять таки, терпения не хватило? Ведь погодные условия не соответствуют максимальному эффекту от таких ударов. Или же это была проба пера, с учетом весьма интенсивных экспериментов с траекториями и маршрутами дронов-камикадзе, которые проводились особенно рьяно россиянами в ноябре", – предположил эксперт.

По словам Коваленко, в ближайшие дни будет понятно, были ли эти пуски частью системности. Ведь эта атака могла быть одновременно и пробной, и первой в череде регулярных.

Также он подсчитал, что в ночь на 8 декабря российские оккупанты запустили по Украине 7 дронов-камикадзе "Шахед", из которых 5 были сбиты. Коваленко отметил, что, согласно подсчетам, за первую неделю декабря страна-агрессор РФ применила по Украине 136/109 дронов-камикадзе Shahed-131/136.

Однако, в случае возобновления Россией ударов крылатыми ракетами, в комплексе с ними может нести гораздо больше угроз, чем по отдельности", – отметил эксперт.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Удары ракетами по Украине

Ранее сообщалось, что оккупанты ударили по Павлограду в Днепропетровской области – четыре человека ранены, один погибший. Все пострадавшие доставлены в больницу. Два человека – в тяжелом состоянии.

Позже глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что РФ атаковала Украину из 10 бомбардировщиков. После паузы в 79 дней российские оккупанты возобновили ракетные удары по Киеву. Сегодняшняя попытка была неудачной.

В Воздушных силах сообщили, что утром 8 декабря Россия запустила по Украине 19 ракет. Оккупанты применили крылатые ракеты Х-101 и Х-555 для атаки по Украине. 14 ракет было уничтожено, часть ракет ударила по объектам инфраструктуры в Днепропетровской области.

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