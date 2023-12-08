Войска РФ силой вгрызлись в Авдеевку: в ВСУ раскрыли две "задачи" врагу от Путина

Российские войска любой ценой пытаются выполнить задачу, которую перед захватчиками поставил директор Кремля Владимир Путин, сказал Сергей Цехоцкий.

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Оккупанты России любой ценой пытаются окружить Авдеевку - боец ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 66-я ОМБр, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Оккупационные войска агрессора России хотят любой ценой окружить Авдеевку и захватить всю Донецкую область. Россиян массово бросают в бой, они пытаются выполнить установку Москвы. Идут очень интенсивные боевые действия. Об этом заявил офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что российские захватчики хотят любой ценой взять в кольцо Авдеевку и оккупировать все районы Донецкой области. Поэтому враг идет в массированные атаки. Такой интенсивности боевых действий еще не было.

"Это видно, что любой ценой они хотят взять Авдеевку в кольцо, выйти на административные границы Донецкой области — это у них очень большая цель. Поэтому гонят всех. Мы знаем, что очень большое количество их отказывается идти в атаки и штурмы. Они их угрозами, запугиваниями, шантажом бросают. Они идут, гибнут, но все равно идут", - сказал Цехоцкий. видео дня

По его словам, россияне прибегают к очень интенсивным штурмам.

"Несмотря на погодные условия — снег, небольшой мороз, всем холодно, но они и ночью, и днем очень активно штурмуют. Очень активно применяется большое количество их беспилотных аппаратов различного калибра, в частности камикадзе Ланцеты. Постоянно в небе висят разведывательные Орланы", - подчеркнул Сергей Цехоцкий.

Ситуация в районе Авдеевки

Оккупанты РФ открыли два направления для штурма Авдеевки, рассказал руководитель местной военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, враг стал действовать из Донецка через Спартак и из Ясиноватой через промышленную зону. Раньше захватчики редко работали на данных направлениях.

Путин выставил дедлайн захвата Авдеевки, считает военный эксперт Алексей Гетьман. По его мнению, директор Кремля Владимир Путин приказал окружить город до 15 декабря. Если ВСУ примут решение вывести войска, это существенно не отразится на ситуации на фронте.

Оккупанты продвинулись возле Авдеевки и Бахмута, полагают аналитики американского Института изучения войны. Согласно их оценке, россияне достигли частичных успехов к востоку от Степного и к юго-востоку от Авдеевки.

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