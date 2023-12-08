В ГУР анонсировали новые рейды в Крым и назвали цели

Бойцы Сил обороны Украины совершали больше рейдов в оккупированный Крым, сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Рейдов бойцов ГУР в Крым будет больше - Юсов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украинские войска продолжат совершать рейды в оккупированный агрессором Россией Крым. Подобные операции, которых на самом деле было больше, чем несколько, проводятся для сбора информации и выполнения диверсионных заданий. Об этом заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что бойцы ВСУ будут проводить и новые рейды в Крым. По словам представителя военной разведки, подобных операций больше, чем известно в публичном пространстве.

"Есть публичная информация о нескольких рейдах. На самом деле их было больше, но не все детали мы пока будем раскрывать. Можно утверждать, что это точно не последние рейды и операции. Это всегда носит комплексный характер", - отметил Юсов. видео дня

Также он добавил, что подобные рейды позволяют украинским бойцам собирать сведения и реализовывать диверсионные задания.

"После каждой такой операции наши Силы безопасности и обороны получают важную информацию для продолжения поражения сил и средств противника на оккупированном полуострове", - подчеркнул Андрей Юсов.

Украина вернула "вышки Бойко"

В Главном управлении разведки Минобороны в сентябре сообщили о том, что Украина взяла под контроль так называемые вышки Бойко в Черном море. Как уточнили в разведке, РФ использовала объект в военных целях – россияне размещали там вертолеты и средства РЛС.

"Уникальную операцию по установлению контроля над "Вышками Бойко" провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности, под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в военной разведке подчеркнули, что во время одной из фаз операции случился бой между спецназом ГУР и российским истребителем Су-30. Военные ударили по самолету оккупантов, вследствие чего вражеский летчик решил отвести боевую машину.

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