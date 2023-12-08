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Запад должен помочь Украине вернуть Крым, у сценария три этапа – Foreign Policy

Андрей Ганчук
8 декабря 2023, 17:05
Украина должна наносить удары по вражеским войскам на территории России, в том числе и оружием, которое поставляют партнеры, считают американские журналисты.
Крым, атакмс
Украине нужно освободить Крым, чтобы победить в войне с Россией - СМИ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Украина перешла на новый этап войны и Западу следует оказать более решительную военную поддержку. Страны-партнеры должны сосредоточиться на приближении победы Киева и помочь стране вернуть оккупированный агрессором Россией Крым. Успех кампании должны обеспечить изоляция полуострова, удары по военным объектам врага, а также поражение важных объектов на территории самой РФ.

В материале Foreign Policy говорится о том, что на новой фазе войны западному миру следует продемонстрировать более решительную поддержку Украины – нужно помочь ей победить, сосредоточившись на освобождении Крыма.

"Без освобождения Крыма Украина никогда не будет в безопасности. Оккупированная территория является ключевым плацдармом и базой снабжения для российских операций на юге Украины. Как первый шаг, Украина должна отказать России в свободе действовать из Крыма", - говорится в публикации.

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Авторы указали, что Украина уже неоднократно показала свою волю и креативность в намерениях освободить Крым: ВСУ успешно атаковали Крымский мост и Черноморский флот.

Три этапа освобождения Крыма

Журналисты считают, что Крымская кампания должна включать три этапа ее реализации:

Изоляция Крыма – этап предполагает уничтожение или вывод из строя Крымского моста, взятие под прицел ключевых транзитных узлов, среди которых Генический, Сивашский и Чонгарский мосты, которые соединяют захваченный Крым с Херсонщиной;

Удары по военным объектам РФ в Крыму – военно-морским и авиабазам. Для этого понадобятся срочный и крупные поставки дальнобойных ракет ATACMS и Taurus;

Нанесение ударов по ключевым военным объектам на территории самой России – туда, где будут перегруппировываться вражеские войска. Украина уже успешно атаковала ряд российских городов, включая Новороссийск, Темрюк и Таганрог.

Украине нужно разрешить наносить удары по России

Журналисты также отметили, что Запад должен снять запрет для Украины на нанесение ударов оружием партнеров по российской территории.

"Почему мы должны требовать от Украины не наносить удары по российским военным базам, с которых безжалостно бьют по Украине? Американские политики должны признать, что самый короткий и прямой путь к победе для Украины пролегает через Крым. Украина должна быть вооружена, обучена и оснащена с учетом кампании на полуостров. Война России против Украины началась с вторжением в Крым в 2014 году, она так же закончится только тогда, когда Украина в конце концов восстановит там контроль", - подчеркивается в статье.

Освобождение Крыма

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес объяснил, почему Украине не дают оружие для освобождения Крыма. По его словам, ситуация продиктована политическим решением Вашингтона. К тому же Штаты боятся применения Россией ядерного оружия.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что Украина освободит Крым летом 2024 года при условии получения дополнительных дальнобойных ракет и авиации. Согласно его прогнозу, Крым будет легче вернуть, чем Донбасс.

Президент Владимир Зеленский полагает, что Крым в ментальном смысле будет вернуть легче, чем захваченные районы Донецкой и Луганской областей. На полуострове не было боевых действий, а Донбасс серьезно милитаризирован врагом.

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ВСУ войска России Foreign Policy новости Крыма война России и Украины
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