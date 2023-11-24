Свитан назвал главное условие освобождения Крыма украинской армией

Временно оккупированный российскими агрессорами полуостров Крым, считает Роман Свитан, является карманом и практически готовым оперативным котлом.

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Как говорит Свитан, Крым - практически готовый оперативный котел / Коллаж Главред, фото GoogleMaps и скриншот из видео

Самым приемлемым условием освобождением ВСУ полуострова Крым будет только тот план, при котором Украине западные союзники передадут множество самолетов F-16. Об этом в интервью Главреду сказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан

"Крым - карман, практически готовый оперативный котел, однако самым приемлемым условием для проведения операции по его освобождению станет наличие самолетов. Там придется очень много летать, сухопутные войска продвигаться так быстро не могут. Поэтому однозначно нужны дальнобойные ракеты и истребители. Скорее всего, Крымский полуостров будет освобождаться весной, после получения самолетов и ракет", ‒ сказал он.

Смотрите на видео интервью Романа Свитана Главреду:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Сценарии окончания войны

Напомним, ранее Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. После появления у ВСУ современной авиации ситуация может измениться, не исключил эксперт.

Напомним, ранее был раскрыт неожиданный сценарий окончания войны в Украине. В РФ хотят снять санкции и возобновить получения прибыли за счет продажи углеводородов, уверен Валерий Клочок.

Напомним, ранее Александр Хара рассказал варианты завершения войны в Украине. Эксперт считает, что для Украины было бы хорошо, если бы россияне поняли, что больше не могут вести эту войну.

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