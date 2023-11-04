Есть две причины: Ходжес объяснил, почему Украине не дают оружие для освобождения Крыма

По словам американского генерала, есть политическое решение не оказывать такой поддержки Киеву.

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Бен Ходжес объяснил, почему Украине не дают оружие для освобождения Крыма / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес объяснил, почему США не предоставляют Украине достаточно военной помощи для освобождения Крыма.

"Я считаю, что есть политическое решение не оказывать такой поддержки. Я слышу разные оправдания, но все они неубедительны. Мне кажется, что есть две причины", — заявил Ходжес в интервью Радио Свобода.

По словам генерала, Вашингтон боится, что если в Кремле почувствуют, что теряют Крым, то ВС РФ могут применить ядерное оружие. Ходжес считает эти опасения "беспочвенными".

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Еще одна причина, по мнению Ходжеса, заключается в том, что некоторые американцы не могут поверить в победу над Россией. Кроме того, некоторые из них могут воспринимать поражение РФ как "слишком большую катастрофу", так как не знают, что делать в случае распада этого государства.

"Я не выступаю за такой сценарий, но мы не должны бояться этого — мы должны планировать, что делать, если это произойдет", — добавил Ходжес.

Как сообщал Главред, ранее бывший командующий американского военного контингента сил США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Украина не должна уступать России Крым в обмен на мир.

Ходжес также считает, что для победы в войне над Россией армии Украины нужно изолировать Крым, чтобы сделать полуостров недоступным для оккупационных войск. Когда Москва потеряет захваченный Крымский полуостров, ей будет уже наплевать на Донбасс.

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