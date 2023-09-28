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"Русские должны быть побеждены": Украине не обязана уступать РФ Крым в обмен на мир - генерал Ходжес

Дмитрий Видоменко
28 сентября 2023, 13:35 обновлено 28 сентября, 13:36
Генерал Бен Ходжес говорит, что страна-агрессор Россия не удовлетворится получением какого-либо куска украинской земли.
Ходжес
Генерал Ходжес довольно жестко высказался по поводу того, обменяет ли Украина Крым на мир / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Бывший командующий американского военного контингента сил США в Европе генерал Бен Ходжес говорит, что Украина не должна уступать страну-агрессору РФ Крым в обмен на мир. Такое заявление он сделал в интервью BBC.

"Это абсурдно. Это все равно, что сказать, почему Великобритания не откажется от Уэльса или Манчестера Почему мы думаем, что это нормально, как будто мы все еще в 18-м веке? Говорить: "Давайте, Украина, пусть у них будет Крым ради мира. Любой, кто открывал учебник по истории, знает, что Россия не удовлетворится получением какого-либо куска украинской земли. Они [русские - Главред] должны быть побеждены. Это единственный способ покончить с этим", - сказал Ходжес.

Ходжес

Переговоры Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский ранее оценил возможность переговоров с Россией. Как полагает гарант, пока не лучший момент для диалога, Киев готовится к длительной войне с российскими оккупантами.

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Глава Кремля Владимир Путин будет воевать до последнего, считает журналист Александр Сотник. По его мнению, говорить с Путиным никто не будет, однако Украины на случай переговоров должна получить сильную позицию, обеспеченную результатами на поле боя.

Министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что Путин не хочет переговоров, а война может продолжаться много лет. Оснований для проведения диалога пока нет.

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Бен Ходжес деоккупация Крыма война России и Украины
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