Зеленский – об освобождении территорий: Крым ждет, а с Донбассом будет очень сложно

Захваченные оккупантами России Крым и Донбасс ждут возвращения в Украину, с полуостровом будет меньше проблем, считает президент Владимир Зеленский.

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В Крыму не было боевых действий, поэтому его вернуть будет легче - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Оккупированный агрессором Россией Крым в ментальном смысле будет вернуть легче, чем Донбасс. На полуострове не было военных действий, а большая часть Донецкой и Луганской областей максимально милитаризированы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе встречи со студентами одного из высших учебных заведений Николаева глава государства поделился мнением, согласно которому Крым ментально будет легче вернуть, чем Донбасс.

По мнению президента, это объясняется тем, что на Крымском полуострове не было боевых действий, а большая часть Донецкой и Луганской областей попала под оккупацию и максимальную милитаризацию.

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"Боевых действий в Крыму не было, поэтому я думаю, что Крым ждет очень возвращения, а Донбасс также ждет, но будет очень сложно, потому что большая часть этой территории была оккупирована и максимально милитаризована", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Крым будет вернуть легче, чем Донбасс

Бывший замглавы СБУ Виктор Ягун во время чата на Главреде рассказал, как ВСУ вернут Крым и Донбасс. По его словам, освобождение полуострова зависит от выхода к побережью Азовского моря. С Донбассом сложнее, поскольку никто не будет идти лобовыми атаками и воевать в городской застройке.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что Украина может вернуть Крым летом 2024 года, если получит больше дальнобойных ракет и боевую авиацию. Согласно его прогнозу, Донбасс придется возвращать уже в 2025 году.

"Авиация и дальнобойные ракеты позволят освободить Крым за 3-4 месяца, это должно произойти в июне-августе следующего года. Дальше будем заниматься Донбассом. Освобождать Донбасс после Крыма будет уже легче, но боевая работа все равно затянется. В такой ситуации пойдет продвижение к границе и появится возможность отсечь регион от России. Правда, для этого придется зайти на территорию России – в Ростов или Таганрог, чтобы отсечь Донбасс по восточным рубежам, или двигаться по Северскому Донцу, Дону или Миусу. Донбасс придется зачищать, наверное, где-то весной 2025 года", - подчеркнул Свитан.

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