Украина не сможет быстро получить деньги от активов России в ЕС – Reuters

Принятие решения о передаче этих активов может затянуться. Быстрого решения не предвидится – сомнения Франции, Германии и Бельгии могут остановить прогресс.

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Украина не сможет быстро получить деньги от активов России в ЕС/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина не сможет быстро получить прибыль от российских активов, которые попали под санкции Евросоюза. Несмотря на то, что принятие механизма передачи средств ожидалось уже в ближайшее время, прогресс в этом вопросе может быть остановлен из-за сомнений Франции, Германии и Бельгии.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова дипломатических источников и других представителей Евросоюза. В издании отмечают, что в Европейском Союзе были арестованы частные российские активы на сумму примерно 28 млрд евро. Кроме этого, было арестовано 207 млрд евро средств российского центрального банка.

Механизм передачи этих средств могут официально представить 12 декабря. Этот механизм касается 125 млрд евро из вышеупомянутой суммы, которые принадлежат бельгийской компании Euroclear. Согласно оценкам Бельгии, из этой суммы уже поступило и поступит в 2023-2024 годах 2,3 млрд евро в виде налогов. И именно эти средства хотят отправить на помощь Украине.

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Но после того, как состоится презентация этого механизма, соответствующее предложение Еврокомиссии должны одобрить все 27 стран-членов Евросоюза. Однако в Reuters отмечают, что, по словам дипломатов, лидеры Евросоюза не одобрят окончательно это предложение на саммите 13-14 декабря.

Отмечается, что быстрого соглашения не предвидится, поскольку "тяжеловесы" Германия и Франция озвучивают предостережения. В издании считают, что согласование таких мер и введение их в действие может занять недели или месяцы.

Украине могут передать замороженные в ЕС российские активы

Ранее сообщалось, что ЕС готовит предложение обложить налогом прибыль от более чем 200 млрд евро замороженных активов российского Центрального банка, чтобы помочь восстановлению Украины.

Как сообщает Bloomberg, 12 декабря Европейская комиссия предварительно планирует представить законодательное предложение о введении налога на прибыль, полученную от замороженных активов россиян.

Также ранее сообщалось, что Бельгия передает 1,7 миллиарда из замороженных активов России. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо объявил о создании специального фонда для предоставления финансовой поддержки Украине в размере 1,7 миллиарда евро. Этот фонд будет финансироваться за счет средств, полученных от налогообложения российских активов, которые были заморожены в Бельгии.

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