'Символ сопротивления': разведка Британии определила, для чего оккупанты обстреливают остров Змеиный

Российский бомбардировщик Су-24М был сбит украинской ПВО возле Змеиного.

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Разведка Британии подтвердила сбитие СУ-24М / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, mil.in.ua

Российские войска с лета 2023 года проводят рискованные ударные операции вокруг острова Змеиный, который стал символом украинского сопротивления. Эти операции, как они считают, могут иметь главным образом информационный характер, направленный на демонстрацию силы и власти России в Черноморском регионе. Об этом сообщила разведка Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"С лета 2023 года Россия продолжает выполнять ударные миссии высокого риска с экипажем против острова. Вероятно, это связано преимущественно с сообщениями, поскольку остров стал символом украинского сопротивления, а Россия хочет продемонстрировать, что может направить силу через Черное море", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

По мнению разведки, Россия, осуществляя такие операции, пытается продемонстрировать свою способность влияния и контроля в Черном море.

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Сбивание российского самолета возле Змеиного

Одним из недавних эпизодов является сбитие российского бомбардировщика Су-24М украинскими вооруженными Силами 5 декабря. Вероятнее всего, самолет был сбит украинской ракетой класса "земля-воздух" из ЗРК над северо-западной частью Черного моря в районе Змеиного.

"В 2023 году истребитель-бомбардировщик Су-24М FENCER D военно-морской авиации России с высокой вероятностью был сбит украинской ракетой класса" земля-воздух" (ЗРК) над северо-западной частью Черного моря в районе украинского острова Змеиный", - отметила разведка Британии.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании, случай сбития российского бомбардировщика Су-24М свидетельствует о том, что украинская противовоздушная оборона продолжает эффективно противостоять российским атакам.

В отчете британского Министерства обороны также указано, что вероятно, российский экипаж самолета, состоявшего из двух человек, погиб. В связи с этим они выражают сомнения, относительно возможности успешной поисково-спасательной операции и подчеркивают, что нахождение интервентов может быть чрезвычайно трудной задачей.

Потери россиян

Напомним, российский бомбардировщик Су-24М был сбит украинскими военными 5 декабря. Он летел в атаку в направлении Одесской области, под прикрытием Су-30.

Как ранее сообщал Главред, в территориальных водах у острова Змеиный произошло столкновение украинских боевых катеров и российского военного самолета. Украинские силы нанесли удар по самолету оккупантов, что заставило его покинуть место происшествия.

Также в поселке Черноморское во временно оккупированном Крыму ВСУ уничтожили два российских десантных скоростных катера проекта 11770. на кораблях был экипаж и бронированная техника, включая БТР-82.

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