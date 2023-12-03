РФ ночью атаковала Украину ракетой и "Шахедами", ракету не удалось сбить: детали

Захватчики запускали дроны и ракету с территории России. Украинская ПВО сбила почти все дроны, кроме двух. Также не удалось сбить ракету.

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РФ ночью атаковала Украину ракетой и "Шахедами"/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, Telegram

Страна-агрессор Россия в ночь на воскресенье, 3 декабря, атаковала территорию Украины 12-ю дронами-камикадзе и одной ракетой Х-59.

Вражеские ударные дроны атаковали в несколько волн. Они заходили через оккупированные территории на юге. Об этом рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"В ночь на 3 декабря 2023 года противник атаковал 12-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск (рф) и управляемой авиационной ракетой Х-59 – из воздушного пространства Белгородской народной республики. Ударные БпЛА атаковали в несколько волн, заходили через оккупированную Херсонщину в Николаевскую область", – говорится в сообщении. видео дня

Большинство "Шахедов" противовоздушная оборона уничтожила на Николаевщине, в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Остальные направлялись в северо-западном направлении и были сбиты в районе Староконстантинова на Хмельнитчине.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожено 10 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Управляемая авиационная ракета Х-59 не достигла своей цели", – отметили в Воздушных силах.

На Хмельнитчине работала ПВО

В Хмельницкой области в ночь на 3 декабря во время воздушной тревоги работали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в Facebook.

"Во время воздушной тревоги в Хмельницком районе работали силы ПВО. По состоянию на это время сообщений в соответствующие службы о пострадавших или повреждении инфраструктуры не поступало. Спасибо ВСУ за оборону неба над Хмельнитчиной", – написал Тюрин.

На Николаевщине уничтожили 8 дронов

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ночью было уничтожено 8 вражеских беспилотников в пределах области.

"Ночью, со 2 на 3 декабря, силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено 8 вражеских БпЛА "Shahed-131/136", – говорится в сообщении.

Атаки дронами и ракетами по Украине

В ночь на 1 декабря во время ночной тревоги в Кропивницком прогремел взрыв. Перед этим в Воздушных силах предупреждали о движении ракет в направлении Кривого Рога и Кропивницкого. Позже глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что ночью враг атаковал Кропивницкий ракетами и дронами. Работала ПВО.

Кроме этого, в ночь на 1 декабря РФ ударила ракетой по Кривому Рогу. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По предварительным данным, там обошлось без жертв.

В ночь на 2 декабря РФ ударила ракетами по Днепру. Последствия ударов уточняются, территорию обследуют спасатели. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Также сообщалось, что в ночь на 2 декабря единственный цельный дрон попал в объект инфраструктуры в Одесской области. Оккупанты ночью ударили по Украине 11-ю дронами и одной ракетой. Удалось сбить все, кроме одного дрона.

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